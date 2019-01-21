İŞKUR personel alımı başvuru şartları nelerdir? Güncel İŞKUR işçi alımı ilanı

İş arayan milyonlarca vatandaşın merakla beklediği haber... Kamu kurumları ve özel sektör firmaları İŞKUR üzerinden personel alımı yapacağını duyurdu. 35 bin 523 kişinin istihdam edileceği iş alımlarında başvuru nasıl yapılır? İŞKUR personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşe alımlar hangi kadroda olacak?

İŞKUR HANGİ KADRODA PERSONEL ALIMI YAPACAK?

Beden İşçisi (Genel) 6032, Satış Danışmanı / Uzmanı 1763, Temizlik Görevlisi 1760, Makineci (Dikiş) 1463, Kasiyer 891, Garson (Servis Elemanı) 866, Reyon Görevlisi 865, Konfeksiyon İşçisi 721, Güvenlik Görevlisi 689, Büro Memuru (Genel) 564, Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 499, Ön Muhasebeci 421, Şoför-Yük Taşıma 379, Dokuma Konfeksiyon Makineci 339.

İŞKUR PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öncelikle İŞKUR'a kayıt olmanız gerekiyor. Kayıtları ister size en yakın İŞKUR binasına giderek yapabilirsiniz, ister internet üzerinden online kayıt olabilirsiniz. Ardından https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresi üzerinden açık iş ilanları formunu doldurarak mesleğinize göre iş ilanlarını seçebileceksiniz. Başvuru formunu doldurmanızın ardından sonuçlar için beklemeniz gerekiyor.