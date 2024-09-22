İŞKUR TYP kura sonuçları 2024: TYP Temizlik görevlisi kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
Yeni adıyla İUP olan Toplum Yararına Programlar kapsamında, MEB bünyesinde çalışacak olan adaylar kura çekimi sonuçları sorgulanıyor. Ankara, Hatay, Elazığ, Erzurum, Diyarbakır gibi illerde İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı. TYP kura çekimi sonuçları beraber temizlik görevlisi olarak görev almak isteyen vatandaşlar başvurularının ardından görevlerine başlayabilecek. Peki TYP Temizlik görevlisi kura sonuçları nasıl öğrenilir, asil ve yedek liste açıklandı mı?
İŞKUR tarafından gerçekleştirilen Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar başta olmak üzere birçok devlet kurumuna yapılacak alımların sonuçları, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 81 ilde kura yöntemi ile belirlenecek olan işe alımlar için başvuru yapanlar, birçok ilde kuraların çekilmesiyle sonuçlar araştırılmaya başlandı. Peki İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 TYP Temizlik görevlisi kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
İŞKUR TYP kura sonuçları tamamlandıktan sonra Valilik veya ilgili kurum sitelerinden duyuruluyor. Sonuçlar ayrıca e-Devlet kapısından da kolaylıkla sorgulanabiliyor. İŞKUR TYP'ye başvuran adaylar, İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan mülakat ve kura sonuçlarına bulundukları şehirlerin il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü internet adresi üzerinden ulaşabilirler.
TYP KURA SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
İlk önce başvuru yaptığınız ilin Valilik veya kurum sitesini kontrol edebilir, sonrasında e-Devlet'ten T.C. Kimlik numaranızla sorgulama yapabilirsiniz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvuru yaptığınızda o şehrin İl Milli Eğitim Müdürlüğü sayfasını kontrol etmeniz gerekiyor.