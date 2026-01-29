İŞKUR TYP (İUP) temizlik görevlisi alımı başvuruları başladı mı? MEB TYP temizlik görevlisi başvuru şartları neler?
2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine sayılı günler kala İŞKUR TYP programı ile okullara temizlik görevlisi alımı araştırmaları hız kazandı. Her yıl İŞKUR tarafından Toplum Yararına Program (TYP) ile, il veya ilçe bazında personel alımları gerçekleşiyor. Okulların temizlik, bakım ve onarım hizmetlerinde görevlendirilmek üzere geçici süreyle çalışmak isteyen vatandaşlar, başvuru şartlarını merak ediyor. Peki, MEB TYP temizlik görevlisi alımı başvuruları başladı mı, başvuru nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...
Okullarda ikinci dönemin başlamasına az bir süre kala, 2026 İŞKUR TYP (İUP) temizlik görevlisi alımı başvuruları gündeme geldi. MEB bünyesinde TYP ile okul temizlik personeli olarak çalışmak isteyen adaylar, ilanları İŞKUR e-Şube sistemi üzerinden takip edebilir. Açılan ilanlar arasından, ikamet ettikleri il ve ilçeye ait kontenjanlara başvuru yapabilecekler. Bu kapsamda “İŞKUR TYP (İUP) başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler, çalışma süresi ne kadar?” sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm ayrıntılar...
2026 İŞKUR TYP BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İŞKUR aracılığıyla yapılan TYP alımları, her il için ayrı bir takvim ile yürütülüyor.
Bu kapsamda adayların, kendi bulundukları şehirde açılan ilanların başvuru ve kura tarihlerini, ilgili il veya ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin resmi duyurularından takip etmeleri gerekiyor.
İŞKUR TYP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvuru işlemleri, İŞKUR’un internet portalı üzerinden gerçekleştiriliyor. Adaylar e-Şube ekranında; TYP numarası, uygulama alanı, başvuru başlangıç-bitiş tarihi, başvuru yapılacak il ve ilçe bilgilerini girerek ilanları arayabiliyor.
Başvuru yapabilmek için İŞKUR sistemine bireysel üye girişi yapılması gerekiyor. Sistemde kaydı olmayan adaylar, önce üyelik adımlarını tamamlayarak portala kayıt olmak zorunda.
TYP (İUP) BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- Kuruma kayıtlı olmak,
- 18 yaşını tamamlamış olmak,
- Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,
- Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,
- Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun dördüncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,
- Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun beşinci maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,
- Hane gelir şartını sağlamak,
- Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak.
TYP (İUP) ÇALIŞMA SÜRESİ NE KADAR?
İUP programı kapsamında çalışma süresi en fazla 10 ay olarak belirlendi.
Haftalık çalışma süresi ise programın ilk dört haftası 5 gün ve 37,5 saat olarak, devam eden haftalarda 3 gün ve 22,5 saat olarak uygulanır.
TYP KURA SONUCU NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Başvurularını yapan vatandaşlar kura sonuçlarını, illerin resmi internet sayfaları üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulayabilir.