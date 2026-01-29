TYP (İUP) BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Kuruma kayıtlı olmak,

- 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,

- Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,

- Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun dördüncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,

- Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun beşinci maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,

- Hane gelir şartını sağlamak,

- Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak.