İŞKUR'un işgücü araştırma piyasası raporu yayımlandı

Ahmet Kıvanç akivanc@haberturk.com

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 2019 yılı İşgücü Piyasası Araştırma Raporu’nu yayımladı. Rapor kapsamında geçen yıl 1 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında 83 bin 997 iş yerinde gerçekleştirilen yüz yüze görüşmelerde işletmelere, hangi mesleklerde ve hangi sektörlerde istihdamın nasıl değişeceğine ilişkin tahminleri soruldu. Alınan cevaplara dayanarak Türkiye geneline ilişkin hesaplamalar yapıldı.

İşletmelerden verilen cevaplara göre, Türkiye genelinde istihdam 30 Nisan 2020 tarihinde, geçen yılın nisan-mayıs dönemine göre yüzde 7.4 oranında artacak. En yüksek istihdam artışı, toplam çalışan sayısı 2-9 arasında olan iş yerlerinde bekleniyor. Bu iş yerlerinde net istihdamda yüzde 14.1 oranında artış beklentisi dile getirildi. İstihdamda artış beklentisi çalışan sayısı 10-19 olan iş yerlerinde yüzde 7.5, çalışan sayısı 20’den fazla olan iş yerlerinde ise yüzde 3.6 olarak bildirildi. Çalışan sayısı arttıkça iş yerlerinin istihdam beklentisinin düşmesi dikkat çekerken, istihdam artışında küçük işletmelerin büyük rol oynayacağı görülüyor.

969 BİN 505 KİŞİLİK ARTIŞ BEKLENİYOR

Rapora göre, 30 Nisan 2020 tarihi itibarıyla Türkiye geneli için 969 bin 505 kişilik net istihdam artışı öngörülüyor. Bu rakam, araştırma yapılan iş yerlerinde geçen yılın nisan-mayıs aylarındaki mevcut istihdama göre net yüzde 7.4 oranında artışı ifade ediyor.

Sektörel bazda oransal olarak en çok artış yüzde 19.6 ile inşaat sektöründe bekleniyor. Bu sektörü sırasıyla yüzde 17.2 ile gayrimenkul faaliyetleri, yüzde 10.1 ile “diğer hizmet faaliyetleri” sektörleri izliyor.

Kişi sayısı olarak ise en yüksek istihdam artışı 269 bin 469 kişi ile imalat sektöründe bekleniyor. Bu sektörü 212 bin 926 kişiyle inşaat sektörü, 173 bin 573 kişiyle toptan ve perakende ticaret sektörü, 63 bin 899 kişiyle konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, 54 bin 11 kişiyle idari ve destek hizmet faaliyetleri izliyor.

İlk üç sektördeki net istihdam artış beklentisinin toplamı 655 bin 968 kişiye ulaşıyor.

Raporda, inşaat sektöründe beklenen büyüme ve net istihdam artışının “inşaat işçisi” mesleğinin net istihdam artışı beklenen meslekler içerisinde ilk sıraya çıkmasına neden olduğu vurgulandı. İnşaat sektörünün büyümesinde kredi faiz oranlarının düşmesinin olumlu etkilerinin olduğuna dikkat çekilen raporda, faiz indirimlerinin bu alandaki istihdam artışını olumlu etkileyeceğinin değerlendirildiği kaydedildi.

Kamu bankalarının yeni konut alımlarında uyguladığı kredi faizi yıl başından geçerli olmak üzere aylık yüzde 0.99’dan 0.79’a çekildi.

“İŞVERENLERİN BEYANI YEP TAHMİNİNİ DESTEKLİYOR”

Yeni Ekonomi Programı’na (YEP) göre, 2019 yılı için işsizlik oranının yüzde 12.9 olarak tahmin edildiği, 2020 yılında ise yüzde 11.8 olarak öngörüldüğü ifade edilen raporda, “İşverenlerimizin beyanı da bu tahminin gerçekleşme olasılığını destekler niteliktedir” denildi.

Türkiye’de 2018 yılında yaklaşık 550 bin kişilik ilave istihdam sağlandı ve yıllık işsizlik oranı yüzde 11 olarak gerçekleşti. YEP’te 2019-2022 yılları arasında ilave istihdam artışının 3 milyon 239 bin kişi olacağı öngörülüyor.

Sektörlere göre net istihdam artışı beklentisi Net istihdam Net istihdam Sektör artışı değişim oranı (%) İmalat 269.469 7.2 İnşaat 212.926 19.6 Toptan ve perakende ticaret 173.573 6.0 Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri 63.899 6.2 İdari ve destek hizmet faaliyetleri 54.110 6.6 Ulaştırma ve depolama 38.718 4.0 Gayrimenkul faaliyetleri 34.002 17.2 Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler 30.936 5.3 Diğer hizmet faaliyetleri 23.337 10.1 İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri 15.817 4.5 Bilgi ve iletişim 13.639 7.1 Eğitim 11.666 3.2 Finans ve sigorta faaliyetleri 9.969 5.2 Madencilik ve taş ocakçılığı 8.878 7.4 Kültür, sanat eğlence, dinlence ve spor 4.092 5.3 Su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme 2.418 3.9 Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 2.030 2.2 Uluslar arası örgütler ve temsilciliklerinin faaliyetleri 26 0.5 Genel Toplam 969.505 7.4

BÜYÜK İLLERDEKİ BEKLENTİ TÜRKİYE ORTALAMASININ ALTINDA

Raporda, il bazlı istihdam artış öngörülerine de yer verildi. Buna göre, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük illerin istihdam artışının Türkiye ortalamasının altında kalacağının değerlendirildiği; 79 ilde istihdam artışı beklenirken, 2 ilde net istihdamın düşmesinin beklendiği kaydedildi.