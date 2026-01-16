Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Islak kurabiye tarifi: kakaolu ıslak kurabiye nasıl yapılır, malzemeleri neler? ymk

        Islak kurabiye tarifi: kakaolu ıslak kurabiye nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Çay saatlerinin vazgeçilmez eşlikçisi, çikolata krizlerinin en tatlı kurtarıcısı ve misafir sofralarının yıldızı olan bir lezzet düşünün. Isırıldığı anda ağızda dağılan yumuşacık dokusu, yoğun kakao tadı ve şerbetle buluştuğunda kazandığı o ıslak kıvamıyla adeta bir brownie'yi andıran bu kurabiye, tatlı severlerin favorileri arasında yer alır. Fırından çıkan sıcak kurabiyelerin soğuk şerbetle buluştuğu o büyülü an, mutfağa yayılan mis gibi kokularla birleştiğinde ortaya çıkan sonuç, sadece bir kurabiye değil, adeta bir mutluluk terapisidir.

        Habertürk
        Giriş: 16.01.2026 - 13:25 Güncelleme: 16.01.2026 - 13:25
        Islak kurabiye tarifi
        Evde kolayca hazırlanan ancak pastane vitrinlerinden çıkmış gibi profesyonel görünen bu tatlı hakkında en çok merak edilenler ise "Islak kurabiye tarifi: Kakaolu ıslak kurabiye nasıl yapılır, malzemeleri neler?" ve şerbetin kıvamı nasıl ayarlanır sorularıdır. İşte brownie tadında kurabiyenin sırları...

        Geleneksel kurabiyelerin kıtır yapısından sıkılanlar veya yoğun çikolata lezzetini sevenler için mükemmel bir alternatif olan ıslak kurabiye, yapımı oldukça pratik olmasına rağmen püf noktalarına dikkat edilmediğinde istenilen sonucu vermeyebilir. Şerbetin sıcaklığı, hamurun kıvamı ve pişirme süresi, bu tarifin kaderini belirleyen en kritik unsurlardır. Doğru tekniklerle hazırlandığında içi nemli, dışı hafif çatlamış ve tam kıvamında bir lezzet elde etmek işten bile değildir. Çayınızın yanına eşlik edecek, çocukların beslenme çantasına neşe katacak ve ani gelen misafirleri şaşırtacak bu nefis tarifin tüm inceliklerini, malzeme listesini ve adım adım yapılışını bu yazımızda sizler için derledik. Mutfağınızı tatlı bir şölene dönüştürmek için okumaya devam edin...

        ISLAK KURABİYE (BROWNIE KURABİYE) NEDİR?

        Halk arasında "Brownie Kurabiye" olarak da bilinen ıslak kurabiye, klasik kurabiye hamurunun pişirildikten sonra şerbetle ıslatılması prensibine dayanır. Ancak buradaki şerbet, baklavalarda kullanılan o yoğun ve ağdalı şerbetten farklıdır. Genellikle su ve şekerle veya süt ve şekerle hazırlanan daha hafif bir karışımdır ve kaynatılmadan sadece şekerin eritilmesiyle de yapılabilir (bazı tariflerde kaynatılır). Kurabiyenin "ıslak" olarak adlandırılmasının sebebi, bu şerbeti sünger gibi çekerek içinin nemli ve yumuşak bir dokuya kavuşmasıdır.

        Bu kurabiyenin en belirgin özelliği, bol kakao içermesi ve şerbet sayesinde renginin koyulaşarak iştah açıcı bir parlaklığa sahip olmasıdır. Isırıldığında ağızda dağılan kumlu yapısı, şerbetin etkisiyle yerini yumuşak ve yoğun bir çikolata deneyimine bırakır. Özellikle bir gün dinlendirildiğinde lezzeti daha da oturan bu tatlı, buzdolabında saklanarak soğuk olarak da tüketilebilir.

        ISLAK KURABİYE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

        Mükemmel bir ıslak kurabiye yapmanın ilk adımı, malzemelerin oda sıcaklığında olmasıdır. Özellikle tereyağı veya margarinin yumuşak olması, hamurun kıvam alması için şarttır. İşte standart bir tepsi (yaklaşık 25-30 adet) ıslak kurabiye için gerekli malzeme listesi:

        Hamuru İçin:

        • 125 gram tereyağı veya margarin (oda sıcaklığında yumuşamış)
        • 1 çay bardağı sıvı yağ
        • 1 adet yumurta
        • 1 çay bardağı toz şeker
        • 3 yemek kaşığı dolusu kakao (renginin koyu olması için kaliteli kakao tercih edilmeli)
        • 1 paket vanilya
        • 1 paket kabartma tozu
        • Aldığı kadar un (Yaklaşık 3 su bardağı, ancak kontrollü eklenmeli)

        Şerbeti İçin:

        • 2 çay bardağı toz şeker
        • 2 çay bardağı su (veya tercihe göre süt)
        • Birkaç damla limon suyu (eğer su ile yapılıyorsa şekerlenmeyi önlemek için)

        Üzeri İçin:

        • Hindistan cevizi, toz Antep fıstığı veya ince çekilmiş ceviz

        ADIM ADIM KAKAOLU ISLAK KURABİYE YAPILIŞI

        Lezzetli bir sonuç almak için işlem sırasını takip etmek ve şerbet-kurabiye sıcaklık dengesini kurmak çok önemlidir.

        İşte adım adım uygulama rehberi:

        • Şerbetin Hazırlanması: İlk iş olarak şerbet hazırlanmalıdır çünkü kurabiyeler fırından çıktığında şerbetin soğumuş olması gerekir. Su ve şekeri küçük bir tencereye alın. Kaynamaya başladıktan sonra birkaç dakika daha tutup ocaktan alın ve soğumaya bırakın. (Sütlü şerbet yapacaksanız kaynatmanıza gerek yoktur, şekeri ılık sütün içinde eritip soğutabilirsiniz).
        • Hamurun Hazırlanması: Yoğurma kabına oda sıcaklığındaki tereyağını, sıvı yağı, yumurtayı ve şekeri alıp elinizle veya mikserle karıştırın. Ardından kakao, vanilya ve kabartma tozunu ekleyin. Unu yavaş yavaş, azar azar ilave ederek yoğurmaya başlayın.
        • Kıvam Tutulması: Hamurunuz "kulak memesi kıvamı" denilen, ele yapışmayan ama yumuşak bir kıvamda olmalıdır. Çok sert bir hamur yaparsanız şerbeti çekmez, çok yumuşak olursa pişerken yayılır.
        • Şekil Verme: Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avucunuzda yuvarlayın. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.
        • Pişirme: Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Kurabiyelerin üzerinin çatlaması piştiğinin işaretidir. Çok fazla kurutmamaya dikkat edin.
        • Şerbetleme: Fırından çıkan sıcak kurabiyeleri, ilk sıcaklığı geçmesi için 1-2 dakika bekletin. Ardından kurabiyeleri teker teker soğuk şerbetin içine atın. Şerbetin içinde 3-4 saniye tutup (çok bekletirseniz dağılır) çıkarın ve servis tabağına alın.
        • Servis: Tüm kurabiyeler şerbetlendikten sonra üzerini Hindistan cevizi veya fıstıkla süsleyin. En az 1-2 saat dinlendirdikten sonra servis yapın.

        PÜF NOKTALARI VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

        Bu tarifin başarısı detaylarda gizlidir. Kurabiyelerinizin içinin hamur kalmaması ama aynı zamanda kuru da olmaması için dikkat etmeniz gerekenler şunlardır:

        İşte lezzet garantili ipuçları:

        • Sıcaklık Dengesi: Altın kural; kurabiye sıcak, şerbet soğuk olmalıdır. Eğer her ikisi de sıcak olursa kurabiyeleriniz hamur olur ve dağılır.
        • Un Miktarı: Unu birden boşaltmak hamurun sertleşmesine neden olur. Bardak bardak ekleyip yoğurarak kıvamı ayarlamak en doğrusudur.
        • Şerbetleme Süresi: Kurabiyeleri şerbetin içinde unutmayın. Sadece batırıp çıkarmak veya birkaç saniye çevirmek yeterlidir. Süngerimsi yapısı sayesinde sıvıyı hızla çekecektir.
        • Dinlendirme: Kurabiyeler şerbetlendikten sonra hemen yenirse içi biraz kuru gelebilir. Şerbetin tam olarak merkeze işlemesi için üzerini kapatıp birkaç saat dinlendirmek lezzeti zirveye taşır.

        Çikolata krizlerine en hızlı ve en lezzetli çözüm olan ıslak kurabiye, mutfağınızın vazgeçilmezi olmaya adaydır. Hem görsel şölen sunan hem de damakları şenlendiren bu tarifi denediğinizde, hazır satılanlardan çok daha lezzetli olduğunu göreceksiniz.

