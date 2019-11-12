İsrail ordusu, İran destekli İslami Cihad örgütünün Gazze'deki üst düzey isimlerinden Baha Ebu el Atta'yı evine düzenlediği hava saldırısıyla öldürdü.

Gazze'nin Şiceya semtinde bulunan eve düzenlenen saldırıda El Atta'nın eşinin de hayatını kaybettiği açıklandı.

Saldırının ardından Filistinli militanlar da İsrail'in Aşdod kentini hedef alan roket saldırılarıyla karşılık verdi. Gazze tarafından atılan bazı roketlerin, İsrail'in 'Demir Kubbe' hava savunma sistemi tarafından vurulduğu belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, operasyonun Başbakan Benjamin Netanyahu'nun talimatıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

— Israel Defense Forces (@IDF) November 12, 2019

Açıklamada İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Tugayları'nın komutanı olan El Atta'nın İsrail'i hedef alan çok sayıda roket, insansız hava aracı ve keskin nişancı saldırısının sorumlusu olduğu öne sürüldü. Açıklamada, "Ebu el Atta patlamaya hazır bir bombaydı, çok yakın zamanda yeni terör saldırıları düzenleme hazırlığındaydı" denildi.

Saldırının ardından İslami Cihad ve Hamas örgütlerinden İsrail'e misilleme tehdidi geldi.