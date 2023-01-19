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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ismael'in yardımcısı Whitehead: "Başkan baskı altında karar verdi!"

Valerien Ismael döneminde Beşiktaş'ta yardımcı antrenör olarak görev yapan Dean Whitehead, görevinin sona ermesinden sonra ilk kez Britanya basınına röportaj verdi.

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  • Ismael'in yardımcısı Whitehead: "Başkan baskı altında karar verdi!"

    Cardiff City'nin geçici teknik direktörlük görevine getirilen Whitehead, Beşiktaş günleriyle ilgili ilginç ifadeler kullandı. İşte o sözler:
  • Ismael'in yardımcısı Whitehead: "Başkan baskı altında karar verdi!"

    "Ben yaşadığım deneyimlere pişmanlık olarak asla bakmam. Büyük maçları kazanamazsanız baskı altında olmanız normal." 
  • Ismael'in yardımcısı Whitehead: "Başkan baskı altında karar verdi!"

    "Çok büyük bir kriz yaşamadık ama Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarını içeride kazanamamak bir baskı yarattı. Büyük takımlar büyük maçları kazanmak zorundadır"
  • Ismael'in yardımcısı Whitehead: "Başkan baskı altında karar verdi!"

    "BAŞKAN BASKI ALTINDA OLDUĞU İÇİN BİZİ GÖNDERDİ"

    "Başkan aslında gitmemizi istemedi bence ama ayrılık kararını verirken biraz baskı altındaydı. Yine de herşeye rağmen harika bir deneyim oldu." 
  • Ismael'in yardımcısı Whitehead: "Başkan baskı altında karar verdi!"

    "O futbol kültürünün içine doğru şekilde giriş yaptık ve elimizden gelen en iyi çalışmayı gösterdik. Kısa sürdü ama ben de konfor alanımdan çıkarak savaşmaktan korkmadığımı gösterdim"
  • Ismael'in yardımcısı Whitehead: "Başkan baskı altında karar verdi!"

    "Taraftarın etkisi çok büyük. Hayatımda Beşiktaş taraftarının çıkardığı kadar gürültüyü hiçbir yerde duymadım."
  • Ismael'in yardımcısı Whitehead: "Başkan baskı altında karar verdi!"

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