Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Kuzey karakterini canlandıran İsmail Demirci, oyuncu Hande Soral ile evlidir. Son zamanlarda Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisindeki performansı ile gündeme gelen İsmail Demirci hakkında merak edilen detaylar haberimizde yer alıyor.

İSMAİL DEMİRCİ KİMDİR?

İsmail Demirci, 13 Kasım 1984'te Ankara'da doğdu. 2009 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Kurtlar Vadisi Pusu'da Erkan karakteri ile tanındı.

İSMAİL DEMİRCİ'NİN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (Kuzey Mollaoğlu)

Çarpışma (Galip) 2018

Mehmed: Bir Cihan Fatihi (Şehzade Orhan) (2018)

Babamın Günahları (2018) (Reha)

Babaların Babası (2016) (Berk Çetin)

Muhteşem Yüzyıl Kösem (Kemankeş Kara Mustafa Paşa) 2016-2017

Fabrika Kızı (dizi)(Ferhat) 2015

Serçe Sarayı 2015 (Ramazan)

Tut Sözünü 2014

Reaksiyon(Tekin)2014

Kurtlar Vadisi Pusu(Erkan) 2012-2013

Ben Onu Çok Sevdim (Avukat Talat) 2013-2014

Mor Menekşeler (Harun) 2012

Anneler ile Kızları (Sedat) 2011

Sessiz Gece

Türkan(Asistan Doktor Mehmet)

İki Aile

İsmail Demirci ve Hande Soral