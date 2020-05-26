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İsmail Hakkı Karadayı kimdir? Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti

İsmail Hakkı Karadayı hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören eski Genelkurmay Başkan İsmail Hakkı Karadayı, Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü hastaneye kaldırılmıştı. Peki 28 Şubat süreci nedeniyle yargılanıp müebbet hapse mahkum edilen İsmail Hakkı Karadayı kimdir?

İsmail Hakkı Karadayı

İsmail Hakkı Karadayı kimdir? İsmail Hakkı Karadayı kaç yaşında, nereli? soruları eski Genelkurmay Başkanı'nın hayatını kaybetmesi ile birlikte gündeme geldi. 1994 yılında ise Genelkurmay Başkanlığı görevine getirilen Karadayı, 28 Şubat sürecinin bir numaralı ismi olarak biliniyordu. Karadayı 1998 yılında emekli olmuştu. İşte İsmail Hakkı Karadayı ile ilgili detaylar...

İSMAİL HAKKI KARADAYI KİMDİR?

Çankırı ilinin Merkez ilçesinin Karadayı köyünde 1932 yılında doğdu. 1951 yılında Kara Harp Okulu'ndan, 1953 yılında Uçaksavar Okulu'ndan mezun oldu. Çeşitli Topçu Birliklerinde görev yaptıktan sonra 1963 yılında Kara Harp Akademisi'ni, 1967 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisi'ni, 1975 yılında Milli Güvenlik Akademisi'ni bitirdi. Kurmay subay olarak değişik komutanlıklarda Şube Müdürlüğü, Kara Harp Okulu'nda öğretmenlik, Orta Doğu Ülkelerinde Askeri Ataşelik, Alay Komutanlığı ve Genelkurmay Hareket Başkanlığı Plan Prensipler Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu ve 1977 yılında tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede sırasıyla Kara Kuvvetleri Tayin Dairesi Başkanlığı ve Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı görevlerini yaptı ve 1981 yılında tümgeneral rütbesine terfi etti. Tümgeneral olarak Kıbrıs'ta iki yıl Tümen Komutanlığı yaptı ve bilahare Kara Kuvvetleri Personel Başkanlığı'na atandı. 1985 yılında korgeneral rütbesine terfi etti ve bu rütbede iki yıl Kolordu Komutanı olarak görev yaptı. 1989 yılına kadar korgeneral olarak iki yıl, 30 Ağustos 1989 tarihinde orgeneral rütbesine terfi etmesinden sonra 1 Ocak 1991 tarihine kadar Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı görevini yürüttü. 1991 yılında 1. Ordu Komutanlığı'na atandı. 30 Ağustos 1993 tarihinden itibaren bir yıl süreyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı yaptı.

30 Ağustos 1994 tarihinden geçerli olmak üzere Genelkurmay Başkanlığı görevine atandı. 28 Şubat süreci'nde Genelkurmay Başkanlığı yapmaktaydı, 30 Ağustos 1998 itibarıyla yaş haddinden emekli oldu. Evli ve iki çocuk babası olup Fransızca bilen Karadayı, Çankırı Vakfı ve geçmişte Haliç Üniversitesi mütevelli heyeti üyesi, Mustafa Kemal Üniversitesi'nde Akademik Konseyde üye, Nihat Erim suikastı ile arasında bir ilişki olduğu iddia edilmiş Encümen-i Daniş'te üye, Dostlar Meclisi'nde üyedir.

28 ŞUBAT DAVASI

28 Şubat sürecinin bir numaralı ismi olarak 2013 yılında gözaltına alınan Karadayı, 2018 yılında ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilse de yaşı ve sağlık sorunları nedeniyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Davaya ilişkin temyiz süreci devam ediyordu.

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