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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İsmail Kartal'dan 6 değişiklik - Fenerbahçe Haberleri

        İsmail Kartal'dan 6 değişiklik

        UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 3. haftasında Bulgaristan'ın Ludogorets takımını konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal rotasyona gitti ve son ilk 11'den altı farklı futbolcuyu sahaya sürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 20:30 Güncelleme: 26.10.2023 - 20:30
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        İsmail Kartal'dan 6 değişiklik
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        UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 3. haftasında Bulgaristan'ın Ludogorets takımını konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Hatayspor maçına göre ilk 11'inde önemli bir rotasyona gitti.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakaya Hatayspor ilk 11'ine göre 6 farklı isimle çıktı.

        62 yaşındaki çalıştırıcı, Hatayspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Dominik Livakovic, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski ve Edin Dzeko'yu Ludogorets karşısında yedek soyundurdu.

        Tecrübeli teknik direktör, bu isimlerin yerine ise İrfan Can Eğribayat, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, Miha Zajc, Ryan Kent ve Michy Batshuayi'yi sahaya sürdü.

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        Ludogorets karşısında kalede İrfan Can Eğribayat'ı oynatan Kartal, savunma dörtlüsünü Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde'den oluşturdu. Orta ikilide Miguel Crespo ile Fred Rodrigues'e şans tanıyan Kartal, hücum hattında Ryan Kent, Miha Zajc ve Dusan Tadic'i görevlendirdi. İsmail Kartal, gol yollarında ise Michy Batshuayi'yi tercih etti.

        Fenerbahçe'de Dominik Livakovic, Doğukan Demir, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Edin Dzeko, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Umut Nayir, Muhammet İmre, Sebastian Szymanski, Efekan Karayazı ve Yusuf Akçiçek ise yedek soyundu.

        FENERBAHÇE'DE ÜÇ EKSİK

        Fenerbahçe, Ludogorets karşısında 3 oyuncusundan faydalanamadı.

        Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Joshua King, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş müsabakada forma giyemedi.

        KULÜBEDE 4 GENÇ

        Fenerbahçe, Ludogorets karşısında altyapıdan 4 isme kadroda yer verdi.

        Sarı-lacivertlilerde 17 yaşındaki kaleci Doğukan Demir, 18 yaşındaki ön libero Muhammet İmre, 18 yaşındaki orta saha Efekan Karayazı ve 17 yaşındaki stoper Yusuf Akçiçek zorlu müsabakada forma şansı bekledi.

        KADIKÖY'DE CUMHURİYET COŞKUSU

        Fenerbahçe Kulübü, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla Ludogorets maçı öncesinde coşkulu bir kutlama yaptı.

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        Karşılaşma öncesi statta Cumhuriyete ilişkin marşlar ve şarkılar çalınırken, tribünlerde Cumhuriyet coşkusu yaşandı.

        Ayrıca sözleri Altan Çetin'e ait Atatürk ve Fenerbahçe Marşı da ilk kez statta söylendi.

        ALİ KOÇ DA TARAFTARA SESLENDİ

        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Cumhuriyet'e özel maç öncesinde stat hoparlörlerinden taraftara seslendi.

        Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:

        "Fenerbahçe Spor Kulübü sadece bir spor kulübü değil, bir mirası geçmişten geleceğe taşıyan, Atatürk'ün ideallerini ve ruhunu yaşatan bir ailedir. Cumhuriyetimizin 100. yılında, bizler Fenerbahçeliler olarak bu vizyonu yaşatmanın ve güçlendirmenin sorumluluğunu taşıyoruz. Spor, bizim için sadece bir oyun değil, aynı zamanda bir inanç ve tutkudur! Atatürk'ün gençliğe olan sonsuz güveniyle, bu tutkuyu yüreklerimize kazıyor ve kazandığımız her zaferde, atamızın eşsiz mirasına ve aziz hatırasına bir selam çakıyoruz. Bizler bundan önce olduğu gibi bundan sonra da, Atatürk adını gurur ve sevgiyle en yukarılara taşıyacak ve onun yolunda, aynı kararlılık ve azimle yürümeye devam edeceğiz."

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        TÜRK BAYRAKLARI DAĞITILDI

        Karşılaşma öncesinde tüm stada Türk bayrakları dağıtıldı.

        Bayrakların sallanmasıyla statta çok güzel görüntüler oluşurken, tüm tribünlerde dev Türk bayrakları açıldı.

        ISINMAYA 10. YIL MARŞI'YLA ÇIKILDI

        Fenerbahçeli oyuncular, sahaya ısınmak için çıktıklarında 10. Yıl Marşı çalındı.

        Tribünlerdeki taraftarlar da marşa büyük coşkuyla eşlik etti.

        KAPTAN TADIC

        Fenerbahçe'de karşılaşmaya takım kaptanı olarak Dusan Tadic çıktı.

        Sırp oyuncu, Edin Dzeko'nun maça yedek başlamasıyla kaptan olarak sahada yer aldı.

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