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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İsmail Kartal'ın vazgeçilmezi Ferdi Kadıoğlu! - Fenerbahçe Haberleri

        İsmail Kartal'ın vazgeçilmezi Ferdi Kadıoğlu!

        Fenerbahçe'de bu sezon 18 maçta forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, teknik direktör İsmail Kartal'ın vazgeçilmezleri arasında yer aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2023 - 16:38 Güncelleme: 18.11.2023 - 16:38
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        Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, sergilediği futbolla ön plana çıkıyor. Milli futbolcu, sol ve sağ kanattaki üretkenliğiyle takıma katkı sağlıyor.

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        Temponun yüksek kalmasında payı olan Ferdi, Fenerbahçe'nin maçı rakip yarı sahaya yıkmasında başrol oynayan isimlerden.

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        24 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı lacivertli formayla 18 maça çıktı. 1 gol atan Ferdi Kadıoğlu, 3 kez de asist yaptı.

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        Milli futbolcu, uluslararası arenada da adından sıkça söz ettiriyor. Ferdi, EURO 2024 elemelerinde milli takımın en önemli kozlarından biri oldu ve 6 maçta forma giydi. 24 yaşındaki futbolcu, Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası bileti almasında katkı sağlayan isimlerin başında geldi.

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        Ferdi Kadıoğlu, performansıyla Avrupa devlerinin de radarına girdi. Arsenal, Napoli ve Milan gibi kulüplerin kadrosuna katmak istediği Ferdi için yönetimin beklentisi 30 milyon avro seviyesinde.

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