İsmail Kartal'ın vazgeçilmezi Ferdi Kadıoğlu!
Fenerbahçe'de bu sezon 18 maçta forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, teknik direktör İsmail Kartal'ın vazgeçilmezleri arasında yer aldı.
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, sergilediği futbolla ön plana çıkıyor. Milli futbolcu, sol ve sağ kanattaki üretkenliğiyle takıma katkı sağlıyor.
Temponun yüksek kalmasında payı olan Ferdi, Fenerbahçe'nin maçı rakip yarı sahaya yıkmasında başrol oynayan isimlerden.
24 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı lacivertli formayla 18 maça çıktı. 1 gol atan Ferdi Kadıoğlu, 3 kez de asist yaptı.
Milli futbolcu, uluslararası arenada da adından sıkça söz ettiriyor. Ferdi, EURO 2024 elemelerinde milli takımın en önemli kozlarından biri oldu ve 6 maçta forma giydi. 24 yaşındaki futbolcu, Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası bileti almasında katkı sağlayan isimlerin başında geldi.
Ferdi Kadıoğlu, performansıyla Avrupa devlerinin de radarına girdi. Arsenal, Napoli ve Milan gibi kulüplerin kadrosuna katmak istediği Ferdi için yönetimin beklentisi 30 milyon avro seviyesinde.