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        Haberler Gündem Güncel İsmail Saymaz'a yurt dışı yasağı | Son dakika haberleri

        İsmail Saymaz'a yurt dışı çıkış yasağı

        Gazeteci İsmail Saymaz hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Saymaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, pasaportuna el konulduğunu kaydetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.03.2025 - 09:36 Güncelleme: 16.03.2025 - 09:36
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        İsmail Saymaz'a yurt dışı yasağı
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        Gazeteci İsmail Saymaz hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Saymaz sosyal medya hesabından açıklama yaparak şunları söyledi:

        "Haftalardır süren itibar suikastlarına bir de hukuksuzluk eklendi. Eşim, çocuğum ve arkadaşlarımla hafta sonu tatili için yola çıkmışken, hakkımda yurt dışına çıkış yasağı konduğunu öğrendim. Pasaportuma el kondu. Kaçacak olsaydım. Son 1.5 ayda beş kez yurt dışına çıkıp dönmezdim.

        7 Mart’ta gittiğim Almanya’dan, hakkımda soruşturmalar olduğunu bile bile 12 Mart’ta geri gelmezdim. Savcılık tarafından ne zaman ifadeye çağrılsam koşa koşa gittim. Geçen perşembe günü üç farklı soruşturmadan ötürü Bakırköy Adliyesi’ndeydim. Gazetecilik dışında suçum... Türkiye’den başka bir yere gitmeye niyetim yok. Bu yapılanları eleştirel gazeteciliğe bir gözdağı olarak görüyor ve reddediyorum."

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        #ismail saymaz
        #haberler
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