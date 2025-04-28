İsmail Saymaz sessizliğini bozdu: Yeniden merhaba

Ggazeteci İsmail Saymaz, İmamoğlu'na yönelik operasyonun başladığı saatlerde, 19 Mart sabahı gözaltına alınmıştı Saymaz'a, çıkarıldığı mahkemede ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulandı.

Saymaz sosyal medya hesabından okurlarına 'yeniden merhaba' dedi ve şu ifadelere yer verdi:

Yeniden merhaba. Nihayet yedek sim kartıma ve hesabıma kavuştum. Bugün ev hapsinde 38. günüm… Ev hapsi ve elektronik kelepçeye yaptığımız itiraz maalesef reddedildi. Bu süreçte hakkımda iki soruşturma ve bir dava açıldı. Bunlarla ilgili bilgi vermek isterim:

GEZİ: Gezi olayları kapsamında hükümeti yıkmaya teşebbüse yardımla suçlanıyorum. 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Bu soruşturma kapsamında ev hapsi tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanıyor. Ayrıca iki pasaportum iptal edildi.

CHP KURULTAYI: Bir müfterinin iftiralarıyla Ankara’daki CHP kurultayı soruşturmasına dahil edildim. Bu iftiralar doğru kabul edilerek, ifadem alınmadan hesaplarım incelendi. Kurultayda şaibe iddiasıyla ilgisi olmayan bilgiler itibar suikasti için kullanılıyor. Ev hapsinde olduğum için ifademin alınmasını bekliyorum.