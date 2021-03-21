İsmail YK, İbrahim Tatlıses'in programı İbo Show'a konuk oldu.

2000'li yılların başlarında arasında müzik dünyasında ismini duyurmayı başaran İsmail YK, 'Çikolata gibi tatlısın. Gel aşkına kıtlasın' şarkısında dans etti. İlginç dans tarzı ile izleyicilerin de dikkatini çeken şarkıcı, Twitter'da trend topic oldu.

İsmail YK'ya yapılan bazı yorumlar ise şöyle:

* Korona bittikten sonraki ilk düğünde ben.

* İsmail YK ile beraber şu dansı yapsam her şey yoluna girecekmiş gibi.

* İsmail YK kafada tüm derdi tasayı bitirmiş bir adam. Keşke sen olsam.

* Ben geldim 30 yaşıma bu adam hala aynı.