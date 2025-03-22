Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Milli Takım İsmail Yüksek: Görev verilirse hazırım - Futbol Haberleri

        İsmail Yüksek: Görev verilirse hazırım

        Milli futbolcu İsmail Yüksek, görev verilmesi halinde Macaristan maçına hazır olduğunu söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 21:06 Güncelleme: 22.03.2025 - 21:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Görev verilirse hazırım"
        ABONE OL

        UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında A Milli Futbol Takımı yarın TSİ 20.00'de Puskas Arena'da Macaristan ile mücadele edecek.

        Milli futbolcu İsmail Yüksel, maçın oynanacağı stadyumda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

        "TAKIMIMIZDA GÜZEL BİR AİLE ORTAMI VAR"

        İlk maçta kendilerine yakışan bir oyun oynadıklarını söyleyen Yüksek, "İlk maçta bize yakışan bir mücadele verdik, skor avantajıyla buraya geldik. Bu avantajı iyi kullanmamız gerekiyor. Söylemem gereken bir şey var; hep söyleyeceğim, takımımızda güzel bir aile ortamı var, buraya gelmek hem büyük gurur hem de çok keyifli. Yarın da aynı isteği ortaya koyup, buradan istediğimiz skorla ayrılıp hak ettiğimiz yer olan A Ligi’ne çıkmak istiyoruz" diye konuştu.

        "GÖREV VERİLİRSE HAZIR OLDUĞUMU SÖYLEYEBİLİRİM"

        Bu senenin kendisi için şanssız geçtiğini ifade eden 26 yaşındaki futbolcu, "Bu sene benim için şanssızlıklarla geçti. Son 3 senede 120’nin üzerinde maça çıktım. Futbolun içinde bunlar ne yazık ki var. Kariyerimde belki de ilk defa adale sakatlığı yaşadım, üst üste iki kez oldu. Şu an kendimi iyi hissediyorum. Maçlarda takımımı yalnız bırakmak beni çok üzüyor. Şu an gayet iyiyim. İlk maçta forma giyme şansım oldu, hocam bana güvendi ve oyuna attı. Yarın da görev verilirse hazır olduğumu söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

        "ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN KAZANMASI"

        A Ligi’nin en iyilerin yer olduğunu vurgulayan İsmail Yüksek, "A Ligi en iyilerin olduğu yer. Bizim de yerimizin A Ligi olduğunu, bu jenerasyonun hak ettiği yerin orası olduğunu düşünüyorum. Avrupa Şampiyonası’nda kalitemizi gösterdik yarı finalin kapısından döndük. Belki daha iyisi olabilirdi. İyi takımlarla mücadele ettik farkımızı ortaya koyduk. A Ligi’nde de iyi takımlarla mücadele etmek bizim için heyecan verici olacak. Bu nedenle yarınki maç bizim için çok önemli. Çok değerli oyuncularla oynuyorum hem Fenerbahçe’de hem de milli takımda. Bu daha çok hırslanmamı sağlıyor. Bunun sonucunda kazanan takım oluyor. Önemli olan kimin oynadığı değil takımın kazanması" diyerek sözlerini tamamladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul’da 4 gün daha gösteri yasağı
        İstanbul’da 4 gün daha gösteri yasağı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        91 şüpheli için 34savcı görevlendirildi
        91 şüpheli için 34savcı görevlendirildi
        Ekrem İmamoğlu'nun terörden ifadesi alındı
        Ekrem İmamoğlu'nun terörden ifadesi alındı
        Emniyet ifadesinde ne dediler?
        Emniyet ifadesinde ne dediler?
        Şüphelilerin banka kasalarına inceleme
        Şüphelilerin banka kasalarına inceleme
        3 günde 26 milyar dolar sattı
        3 günde 26 milyar dolar sattı
        Sosyal medya paylaşımından 94, gösterilerde 343 gözaltı
        Sosyal medya paylaşımından 94, gösterilerde 343 gözaltı
        Filiz Akın vefat etti
        Filiz Akın vefat etti
        Kartalkaya'da bilirkişi raporu
        Kartalkaya'da bilirkişi raporu
        "5 senede 3 puan öndeyiz!"
        "5 senede 3 puan öndeyiz!"
        Osman Sınav'a veda günü
        Osman Sınav'a veda günü
        Mourinho'nun Talisca planı!
        Mourinho'nun Talisca planı!
        Buse araçtan fırladı! Kahreden kaza kamerada!
        Buse araçtan fırladı! Kahreden kaza kamerada!
        Eczacılarla ilgili yeni karar!
        Eczacılarla ilgili yeni karar!
        Zaniolo bekleyişi!
        Zaniolo bekleyişi!
        A Milli Takımımız, A Ligi için Macaristan karşısında
        A Milli Takımımız, A Ligi için Macaristan karşısında
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 canavar filmi
        En iyi 5 canavar filmi
        Katil kiracının ölüm listesi!
        Katil kiracının ölüm listesi!