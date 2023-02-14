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İSO deprem bölgesinde bin konteynerlik 'Yaşam Kenti' kuracak

İstanbul Sanayi Odası (İSO), deprem bölgesinde ilk etapta bin adet konteynerlik bir 'İSO Yaşam Kenti' kurmak için çalışmalara başladı. İSO’nun oluşturacağı konteynerler, iki oda, mutfak ve tuvalet-banyo şeklinde olacak. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "Deprem bölgesinde geçirdiğimiz üç gün, bize vatandaşlarımızın en büyük ihtiyacının dayanıklı barınma ve konteyner kent olduğunu gösterdi. Bu çerçevede tüm üyelerimizin katkılarıyla bir “İSO Yaşam Kenti”nin kurulması çalışmalarına başladık ve bu kentin kurulumu öncesi çalışmalarımız sonuçlanma aşamasına geldi" dedi

İSO deprem bölgesinde 'Yaşam Kenti' kuracak
HABERTURK.COM

İstanbul Sanayi Odası (İSO), depremin yaşandığı bölgede normal hayata yeniden dönüşe güçlü ve kalıcı katkı sağlamak amacıyla “İSO Yaşam Kenti” kurmaya hazırlanıyor.

Yapılan açıklamaya göre, İSO, bu çerçevede, ilk etapta bin adet konteynerlik bir “İSO Yaşam Kenti” oluşturacak. İSO’nun oluşturacağı konteynerlerde, bölgedeki barınma ihtiyacına katkıda bulunacak şekilde iki oda, mutfak ve tuvalet-banyo olacak.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesinde geçirdiğimiz üç gün, bize vatandaşlarımızın en büyük ihtiyacının dayanıklı barınma ve konteyner kent olduğunu gösterdi. Bu çerçevede tüm üyelerimizin katkılarıyla bir “İSO Yaşam Kenti”nin kurulması çalışmalarına başladık ve bu kentin kurulumu öncesi çalışmalarımız sonuçlanma aşamasına geldi" dedi.

İSO Yaşam Kenti'nin kurulacağı şehir ve arazi konusunda ilgili makamlarla görüşmelerin en kısa sürede sonuçlandırılacağını bildiren Bahçıvan, "Bu yaşam kentinin kurulmasına sadece üyelerimiz değil, yurtiçi ve yurtdışındaki dostlarımızın da katkıda bulunabileceklerini söylemek istiyorum. Bu vesile ile hep birlikte güçlü bir dayanışma içinde bu büyük acının yaralarını sarmaya devam edeceğimize yürekten inanıyorum" diye konuştu.

18 TIR MALZEME GÖNDERDİ

Yapılan açıklamaya göre, İSO, jeneratörden battaniyeye, ayakkabıdan giyim eşyalarına, tüplü sobalardan hijyen ürünlerine, gıda maddelerinden temizlik ürünlerine kadar birçok ürünü İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakasında oluşturduğu iki merkezde toplamış ve bu ürünleri depremin ilk üç gününde 18 TIR halinde afet bölgesine göndermişti.

Başta Hatay, Adıyaman ve Malatya olmak üzere deprem bölgesine gönderilen ihtiyaç maddeleri, ulaştırılan yerin mülki idare amirlerinin yönlendirmeleriyle AFAD ve Ticaret ve Sanayi Odaları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

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