İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan: "Sanayimiz için alarm zilleri çok güçlü bir biçimde çalıyor"

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO Türkiye İmalat PMI ve Sektörel PMI Temmuz ayı verileri sonrasında uyarılarda bulundu.

Sanayi için alarm zillerinin çok güçlü bir biçimde çaldığını belirten Bahçıvan, "Biraz önce açıkladığımız İSO Türkiye İmalat PMI ve Sektörel PMI temmuz ayı verileri, bunun en somut, en güvenilir, en açıklayıcı göstergesidir" dedi.

Bahçıvan şunları söyledi:

"İSO Türkiye İmalat PMI verileri, uzun bir süredir eşik değer olan 50'nin altındaki seyriyle; sanayi ve üretim hayatımızdaki tahammül edilemez koşullara işaret ediyordu.

Temmuz PMI verisi de bu zorlu sürecin 16. aya uzanarak sanayi sektörümüzün içinde bulunduğu faaliyet koşullarının ciddiyetini ve vahametini bir kez daha ortaya koymuştur.

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Sektörel PMI verilerinde ise haziranın ardından temmuzda da; takip edilen 10 sektörün tamamının daraldığını, özellikle geleneksel emek yoğun sektörlerdeki durumun çok daha ağır olduğunu görüyoruz...

Sanayiciler olarak ülkemizin enflasyonla mücadelesine en güçlü ve fedakar desteği verirken, bu sorumluluğun ağır bedelini ödemekte olduğumuzu daha önce ifade etmiştim.