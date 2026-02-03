Ispanaklı börek tarifi: Evde pratik ve nefis ıspanaklı börek nasıl yapılır, malzemeleri neler?

İç Anadolu’da, özellikle Ankara çevresinde ıspanaklı börek, çay saatlerinde ve ev davetlerinde yaygın olarak hazırlanır. Karadeniz’de ise yer yer mısır unu veya farklı yeşilliklerle zenginleştirilen yorumları bulunur.

ISPANAKLI BÖREK TARİFİ

Ispanaklı börek yapımı genel olarak orta düzeyde bir mutfak becerisi gerektirir ancak zor kabul edilmez. Hazır yufka kullanıldığında hazırlık süreci oldukça pratiktir. En dikkat edilmesi gereken nokta, ıspanaklı iç harcın fazla su bırakmaması ve sos oranının doğru ayarlanmasıdır. Yufkaların kat kat serilmesi ve her katın dengeli biçimde soslanması biraz özen ister.

Ispanaklı Börek Malzemeleri

İç Harç İçin

1 kg taze ıspanak

1 adet büyük boy kuru soğan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

İsteğe bağlı pul biber

Börek İçin

4 adet hazır yufka

Sos İçin

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

Ispanaklar kök kısımlarından ayrılır ve bol suyla birkaç kez yıkanır. Kum kalmaması için yıkama işlemi dikkatli yapılmalıdır. Temizlenen ıspanaklar süzülür ve ince ince doğranır. Doğrandıktan sonra fazla suyunu bırakmaması için avuç içinde hafifçe sıkılabilir. Soğan ince ince doğranır. Zeytinyağı ile birlikte tavaya alınır ve orta ateşte pembeleşene kadar kavrulur. Ardından doğranmış ıspanaklar eklenir. Ispanaklar çok uzun süre pişirilmez, sadece hacmi düşene kadar çevrilir. Tuz, karabiber ve isteğe bağlı pul biber eklenir. Ocak kapatılır ve harç soğumaya bırakılır. Harcın soğuk olması, yufkanın yırtılmasını önler.