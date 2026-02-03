Ispanaklı börek tarifi: Evde pratik ve nefis ıspanaklı börek nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Ispanaklı börek, tek bir yöreyle sınırlı kalmayan; Türkiye genelinde yaygın olarak yapılan klasik bir börek çeşididir. Özellikle Ege ve Marmara bölgelerinde ev mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alır. İzmir ve çevresinde zeytinyağıyla hazırlanan iç harç öne çıkarken, Bursa ve Balıkesir gibi şehirlerde yufka katları ve sos dengesiyle yapılan tepsi börekleri sıkça görülür.
İç Anadolu’da, özellikle Ankara çevresinde ıspanaklı börek, çay saatlerinde ve ev davetlerinde yaygın olarak hazırlanır. Karadeniz’de ise yer yer mısır unu veya farklı yeşilliklerle zenginleştirilen yorumları bulunur.
ISPANAKLI BÖREK TARİFİ
Ispanaklı börek yapımı genel olarak orta düzeyde bir mutfak becerisi gerektirir ancak zor kabul edilmez. Hazır yufka kullanıldığında hazırlık süreci oldukça pratiktir. En dikkat edilmesi gereken nokta, ıspanaklı iç harcın fazla su bırakmaması ve sos oranının doğru ayarlanmasıdır. Yufkaların kat kat serilmesi ve her katın dengeli biçimde soslanması biraz özen ister.
Ispanaklı Börek Malzemeleri
İç Harç İçin
Börek İçin
Sos İçin
Ispanaklar kök kısımlarından ayrılır ve bol suyla birkaç kez yıkanır. Kum kalmaması için yıkama işlemi dikkatli yapılmalıdır. Temizlenen ıspanaklar süzülür ve ince ince doğranır. Doğrandıktan sonra fazla suyunu bırakmaması için avuç içinde hafifçe sıkılabilir. Soğan ince ince doğranır. Zeytinyağı ile birlikte tavaya alınır ve orta ateşte pembeleşene kadar kavrulur. Ardından doğranmış ıspanaklar eklenir. Ispanaklar çok uzun süre pişirilmez, sadece hacmi düşene kadar çevrilir. Tuz, karabiber ve isteğe bağlı pul biber eklenir. Ocak kapatılır ve harç soğumaya bırakılır. Harcın soğuk olması, yufkanın yırtılmasını önler.
Süt, sıvı yağ ve yumurta bir kapta çırpılır. Sosun homojen olması önemlidir. Bu karışım, böreğin katlarının yumuşak ve dengeli pişmesini sağlar. Fırın tepsisi yağlanır. İlk yufka tepsiye