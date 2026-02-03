Habertürk
        İspanya, 16 yaşın altına sosyal medya erişimini yasaklıyor

        İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medyaya erişimini yasaklama ve platformların yaş doğrulama sistemleri uygulaması zorunlu hale getirme kararı aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2026 - 12:37 Güncelleme: 03.02.2026 - 12:37
        Sosyal medya kullanımında yaş sınır uygulamasına İspanya da dahil oluyor.

        İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Dubai'de düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'nde yaptığı açıklamada 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medyaya erişimini yasaklama kararı aldıklarını duyurdu.

        Başbakan Sanchez, "Çocuklarımız, asla tek başlarına gezinmeleri gerekmeyen bir alana maruz kalıyorlar. Artık bunu kabul etmeyeceğiz. Onları dijital Vahşi Batı'dan koruyacağız" dedi.

        İspanya hükümetinin önümüzdeki hafta sosyal medya temsilcilerini yasa dışı ve nefret dolu içeriklerden sorumlu tutacak yeni bir yasa tasarısı sunacağını belirten Sanchez, sosyal medya uygulamalarına yaş doğrulama sistemlerinin zorunlu olarak getirileceğini de duyurdu.

        Avustralya, Aralık 2025'te 16 yaşın altındaki çocukların sosyal medyayı kullanmasını yasaklayan ilk ülke olmuştu.

        Bu adım, İngiltere ve Fransa gibi benzer yaşa dayalı önlemler almayı düşünen diğer ülkeler tarafından yakından izleniyor.

