UEFA Uluslar Ligi’nde final günü geldi. Giuseppe Meazza’da oynanacak olan müsabakada Anthony Taylor düdük çalacak. İki takım arasında oynanan son 6 maçta 3 kez İspanya kazanmış 1 kez Fransa galip gelmiş 2 mücadele de beraberlikle sonuçlanmıştı. İşte İspanya-Fransa maçı hakkında detaylar...

İSPANYA-FRANSA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

TV ekranlarından şifresiz ve canlı izlenebilecek olan müsabaka 10 Ekim 2021 Pazar günü oynanacak. Türkiye saati ile 21:45’te başlayacak olan mücadele TRT Spor ekranlarından canlı izlenecek.

İSPANYA-FRANSA MUHTEMEL 11'LER

İspanya: Simon, Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Alonso, Busquets, Koke, Gavi, Oyarzabal, Ferran Torres, Sarabia

Fransa: Lloris, Kounde, Varane, Lucas Hernandez, Pavard, Pogba, Rabiot, Theo Hernandez, Griezmann, Mbappe, Benzema

İSPANYA UEFA ULUSLAR LİGİ MACERASI

UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi 4. Grup'ta yer alan İspanya; Almanya, Ukrayna ve İsviçre'nin bulunduğu grubu 11 puanla lider tamamladı. Yarı finalde son Avrupa Şampiyonu İtalya'yı 2-1 deviren ve güçlü rakibinin 37 maçlık yenilmezlik serisine son veren Matadorlar, final biletini kaptı.

FRANSA UEFA ULUSLAR LİGİ MACERASI

UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi 3. Grup'ta yer alan Fransa; Portekiz, Hırvatistan ve İsveç'in bulunduğu grubu 16 puanla lider tamamladı. Yarı finalde Belçika ile karşılaşan Horozlar, son yarım saate 2-0 mağlup girdiği maçta muhteşem bir geri dönüşe imza attı ve sahadan 3-2 galip ayrılarak finale yükseldi.