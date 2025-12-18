Habertürk
Habertürk
        Haberler BBC Dünya İspanya sıcak havalardan korunmak için ülke genelinde sığınak ağı kuruyor

        İspanya sıcak havalardan korunmak için ülke genelinde sığınak ağı kuruyor

        İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sığınakların ülke genelindeki kamu binalarında kurulacağını söyledi.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 18.12.2025 - 12:25 Güncelleme: 18.12.2025 - 12:25
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00
        BBC TÜRKÇE
        Barselona'daki Sagrada Familia bazilikasının önündeki halka açık bir çeşmede insanlar şişelerini dolduruyor. Getty Images

        İspanya bu yaz olağanüstü sıcak ve yağışsız geçti.

        İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, gelecek yazdan önce insanlara aşırı sıcaklardan korunma imkanı sunmak amacıyla kamu binalarında ulusal bir iklim sığınakları ağı kurulacağını duyurdu.

        Duyuru, Sanchez'in Çarşamba günü Madrid'de düzenlenen bir konferansta iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele planını açıklamasının ardından geldi.

        "Yıkıcı kuraklıklar ve sıcak hava dalgaları artık nadiren olmuyor. Bazı yazlarda, ayrı ayrı dalgalarla değil, Haziran'dan Ağustos'a kadar uzanan uzun bir sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu artık yeni normalimiz" dedi.

        İspanya, 2025 yılında tarihinin en sıcak yazını yaşadı ve üç sıcak hava dalgasına maruz kaldı.

        İspanya Devlet Meteoroloji Ajansı'na (AEMET) göre, Ağustos ayındaki 16 günlük sıcak hava dalgasında sıcaklıklar 45°C'yi aştı.

        Sanchez, ulusal sığınak ağı kapsamında serinlik sağlayan alanların herkes için erişilebilir olacağını söyledi.

        Sığınakların "en çok ihtiyaç duyulan, sıcakların insanları en çok etkilediği" bölgelerde hükümet tarafından finanse edileceğeni belirtti.

        Bu uygulama, Katalonya, Bask Ülkesi ve Murcia dahil olmak üzere bölgesel yönetimler tarafından halihazırda kurulmuş olan mevcut ağlara eklenecek.

        Katalonya bölgesinin başkenti Barselona'da, kütüphaneler, müzeler, spor tesisleri ve alışveriş merkezleri de dahil olmak üzere binalarda yaklaşık 400 adet iklim sığınağı halihazırda mevcut.

        Klimalı bu alanlar, genellikle oturma yerleri ve ücretsiz su imkanıyla birlikte, özellikle sağlık sorunları olanlar, yaşlılar, bebekler ve kısıtlı imkanlara sahip kişiler için sıcaktan korunmayı sağlıyor.

        Barselona'da yaşanan sıcak hava dalgası sırasında bir kütüphanede yaklaşık bir düzine insanın koltuklarda oturduğu veya kitap okuduğu görülüyor. Getty Images

        Barselona'da halihazırda klimalı kamu binalarında iklim sığınakları ağı mevcut.

        Sanchez ayrıca, iklim değişikliğiyle mücadele programı kapsamında, hükümetin küçük kasabalarda sel önleme planlarını finanse edeceğini ve bu bölgelerde yangın önleme planları için de 20 milyon euro ayrılacağını duyurdu.

        Önerilerin İspanya Parlamentosu'nun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'ne sunulması gerekiyor.

        Sanchez, diğer siyasi gruplardan da destek istedi ve bunun "bir seçim silahı değil... İspanya için bir kalkan" olduğunu söyledi.

        Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'ne göre, insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle sıcak hava dalgaları daha yaygın ve şiddetli hale geliyor.

        Sağlık Bakanlığı'nın tahminlerine göre, bu yaz kavurucu sıcaklıklar nedeniyle İspanya'da 3.800'den fazla sıcağa bağlı ölüm kaydedildi; bu 2024 yılına göre %88 artış anlamına geliyor.

        2025 yılında İspanya da 400 bin hektardan fazla orman alanının yandığı yıkıcı bir yangın sezonu yaşadı.

