İspanya sıcak havalardan korunmak için ülke genelinde sığınak ağı kuruyor

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, gelecek yazdan önce insanlara aşırı sıcaklardan korunma imkanı sunmak amacıyla kamu binalarında ulusal bir iklim sığınakları ağı kurulacağını duyurdu.

Duyuru, Sanchez'in Çarşamba günü Madrid'de düzenlenen bir konferansta iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele planını açıklamasının ardından geldi.

"Yıkıcı kuraklıklar ve sıcak hava dalgaları artık nadiren olmuyor. Bazı yazlarda, ayrı ayrı dalgalarla değil, Haziran'dan Ağustos'a kadar uzanan uzun bir sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu artık yeni normalimiz" dedi.

İspanya, 2025 yılında tarihinin en sıcak yazını yaşadı ve üç sıcak hava dalgasına maruz kaldı.

İspanya Devlet Meteoroloji Ajansı'na (AEMET) göre, Ağustos ayındaki 16 günlük sıcak hava dalgasında sıcaklıklar 45°C'yi aştı.

Sanchez, ulusal sığınak ağı kapsamında serinlik sağlayan alanların herkes için erişilebilir olacağını söyledi.

Sığınakların "en çok ihtiyaç duyulan, sıcakların insanları en çok etkilediği" bölgelerde hükümet tarafından finanse edileceğeni belirtti. Bu uygulama, Katalonya, Bask Ülkesi ve Murcia dahil olmak üzere bölgesel yönetimler tarafından halihazırda kurulmuş olan mevcut ağlara eklenecek. Katalonya bölgesinin başkenti Barselona'da, kütüphaneler, müzeler, spor tesisleri ve alışveriş merkezleri de dahil olmak üzere binalarda yaklaşık 400 adet iklim sığınağı halihazırda mevcut. Klimalı bu alanlar, genellikle oturma yerleri ve ücretsiz su imkanıyla birlikte, özellikle sağlık sorunları olanlar, yaşlılar, bebekler ve kısıtlı imkanlara sahip kişiler için sıcaktan korunmayı sağlıyor. Getty Images Barselona'da halihazırda klimalı kamu binalarında iklim sığınakları ağı mevcut.