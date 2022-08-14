"Bartra, Trabzonspor'u kabul ederek maddi bir fayda sağladı ancak hepsinden önemlisi Betis'e büyük bir iyilik yaptı." diye yazan Estadio Deportivo, Trabzonspor'un Bartra'ya sezon başına 2,5 milyon avro ve başarıya endeksli olarak 500 bin avroluk ikramiye vereceğini, bu paranın Real Betis'in İspanyol futbolcuya sözleşme yenilemek için önerdiğinin nerdeyse iki katı olduğu iddia edildi.