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Trabzonspor'un gündemindeki Bartra, İspanyol basınında ana konu oldu

Trabzonspor'un Marc Bartra transferi gündeme oturdu! İspanyol basını, Real Betis'te oynayan 31 yaşındaki stoper Marc Bartra'nın Trabzonspor'a gitmeyi kabul ettiğini ve takım arkadaşlarıyla vedalaşarak takımdan ayrıldığını yazdı

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  • İspanya, Trabzonspor ve Bartra'yı konuşuyor!

    İspanyol basını, Real Betis'te oynayan 31 yaşındaki stoper Marc Bartra'nın Trabzonspor'a gitmeyi kabul ettiğini ve takım arkadaşlarıyla vedalaşarak takımdan ayrıldığını yazdı.
  • İspanya, Trabzonspor ve Bartra'yı konuşuyor!

    İspanyol spor gazeteleri, "Bartra, Trabzonspor'a gitmeyi kabul ederek Real Betis'e büyük iyilik yaptı" ifadesini başlıklarına çıkardı.
  • İspanya, Trabzonspor ve Bartra'yı konuşuyor!

    Real Betis'in kampından ayrılan ve bu akşam saatlerinde özel uçakla Trabzonspor'a gideceği belirtilen Bartra ile ilgili verilen haberlerde, Trabzonspor'un İspanyol futbolcuya ödemelerle ilgili her türlü garantiyi verdiği vurgulandı.
  • İspanya, Trabzonspor ve Bartra'yı konuşuyor!

    Marca gazetesi, "Real Betis için iyi bir operasyon. 2018'de 10 milyon avroya getirdiği futbolcudan iyi bir gelir elde etti. Betis'teki dönemi sona eren Bartra'nın gitmesi, transferde gelen yeni futbolcuların, büyük olasılıkla Luiz Felipe'nin kayıt edilmesine yardımcı olacak." değerlendirmesinde bulundu.
  • İspanya, Trabzonspor ve Bartra'yı konuşuyor!

    Estadio Deportivo da Real Betis'e yaklaşık 5 milyon avroluk bonservis bedeli vereceğini iddia ettiği Trabzonspor'un, İspanyol futbolcuyu ikna etmekte bir hayli zorlandığını ama ekonomik şartları iyileştirerek Bartra'nın şüphelerini kaldırdığını öne sürdü.
  • İspanya, Trabzonspor ve Bartra'yı konuşuyor!

    "Bartra, Trabzonspor'u kabul ederek maddi bir fayda sağladı ancak hepsinden önemlisi Betis'e büyük bir iyilik yaptı." diye yazan Estadio Deportivo, Trabzonspor'un Bartra'ya sezon başına 2,5 milyon avro ve başarıya endeksli olarak 500 bin avroluk ikramiye vereceğini, bu paranın Real Betis'in İspanyol futbolcuya sözleşme yenilemek için önerdiğinin nerdeyse iki katı olduğu iddia edildi.
  • İspanya, Trabzonspor ve Bartra'yı konuşuyor!

    PELLEGRINI DE DOĞRULADI

    Diğer yandan Real Betis teknik direktörü Manuel Pellegrini de bugün düzenlediği basın toplantısında, Bartra'nın takımdan ayrıldığını doğrulayarak, şu ifadeleri kullandı:

     
  • İspanya, Trabzonspor ve Bartra'yı konuşuyor!

    "Benim düşünce tarzım hep aynı. Eğer sorunu çözen bir satış olacaksa bu gerçekleşmeli. Diğer yandan takımdan ayrılan futbolcularımızın yerine aynı ölçüde futbolcular koyamadığımızı da biliyoruz. (finansal fair play'den dolayı)"
  • İspanya, Trabzonspor ve Bartra'yı konuşuyor!

    "Joel, Tello ve şimdi de Marc Bartra ayrıldı. Umarım Luiz Felipe ve Luiz Henrique onların yerini alır. Geçtiğimiz sezonlarda yine ekonomik sebeplerden dolayı sadece German Pezzella ile imza atmıştık."
  • İspanya, Trabzonspor ve Bartra'yı konuşuyor!

    Abdullah Avcı gündemdeki Bartra transferiyle ilgili olarak konuşmaş ve şunları söylemişti:

    "Stoper konusu duruyor. Benim talep ettiğim oyunculardan bir tanesiydi. Daha netleşmediği için bir şey söylemek istemiyorum. Bizim oyunumuza uygun bir oyuncu" 
  • İspanya, Trabzonspor ve Bartra'yı konuşuyor!

    "Çok önemli kariyeri olan çok önemli kupaları olan oyun felsefesine uygun bir oyuncu. Maçtan çıktığım için transferin olup olmadığını bilmiyorum ona göre değerlendireceğim." 

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