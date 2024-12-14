Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Milli Takım İspanya Türkiye'nin grubunu istiyor - Futbol Haberleri

        İspanya Türkiye'nin grubunu istiyor

        FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde E Grubu'nda Gürcistan ve Bulgaristan ile birlikte yer alan Türkiye'nin muhtemel rakibi İspanya'da teknik heyet, Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda'yı yenerek bu grupta yer almak istiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 10:13 Güncelleme: 14.12.2024 - 10:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İsviçre'nin Zürih kentinde yapılan FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekimine İspanya'yı temsilen katılan İspanya Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Pablo Amo, "Umarım E Grubu'nda oluruz." dedi.

        İspanyol basınına değerlendirme yapan Amo, Uluslar Ligi çeyrek finalinde Hollanda'ya karşı oynayacakları karşılaşmanın sonucuna göre yenerlerse "E", kaybederlerse "G" (Polonya, Finlandiya, Litvanya, Malta) grubunda yer alacaklarını belirterek, İspanya'nın Hollanda'yı eleyerek gelecek haziran ayındaki 4'lü finale katılmak istediğini söyledi.

        2

        Amo, "İnşallah E Grubu'nda oluruz. Şu anda çıkarabileceğimiz sonuç budur. Bu, mart ayında (Hollanda maçının tarihi) neler yaşayacağımıza bağlı olarak oldukça şartlandırılmış bir kura çekimi. Bu nedenle şu anda şu veya bu grubun ne olabileceğine dair hipotezler hakkında konuşmak mantıklı değil. Bizim için şu anda en önemli olan şey Hollanda maçına mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmak." değerlendirmesini yaptı.

        3

        İspanyol basını ise "E" ve "G" gruplarını kıyasladığında "Türkiye'nin Polonya'ya göre daha "tehlikeli rakip" olduğunu belirtti.

        4

        Marca gazetesi, kura çekimi sırasında internet sitesindeki yorumda, Dünya Kupası'nın Uluslar Ligi'nden çok daha önemli olduğunun altını çizerek Türkiye ile eşleşmemek için "Belki de Hollanda'ya yenilmemiz daha hayırlı olur." ifadesini kullandı.

        5

        Marca ve As gazeteleri, "Arda Gülerli Türkiye mi? Lewandoskili Polonya mı?" sorularıyla İspanya'nın iki alternatifinin de zorluğuna dikkati çekti.

        As, gazetesi ayrıca Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda Arda Güler yanı sıra Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü ve Hakan Çalhanoğlu'nu da öne çıkardı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yoğun kar var!
        Yoğun kar var!
        Bir 'sen benim kim olduğumu biliyorsun' vakası daha!
        Bir 'sen benim kim olduğumu biliyorsun' vakası daha!
        Borçlanmada kısmi iade yapılmaz
        Borçlanmada kısmi iade yapılmaz
        Bakan Fidan: YPG kendini feshetmek zorunda
        Bakan Fidan: YPG kendini feshetmek zorunda
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        Ülke ülke en çok kullanılan soyadları
        Ülke ülke en çok kullanılan soyadları
        Arkadaşının aşkını fotoğraflaması konuşuldu
        Arkadaşının aşkını fotoğraflaması konuşuldu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 Christopher Nolan filmi
        En iyi 5 Christopher Nolan filmi
        2024'ün en popüler viral trendleri
        2024'ün en popüler viral trendleri
        Zehirli yeşil elbiselerden yanan taraklara...
        Zehirli yeşil elbiselerden yanan taraklara...
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Gözaltına alındı
        Gözaltına alındı
        İstanbul derbisini Kasımpaşa kazandı!
        İstanbul derbisini Kasımpaşa kazandı!
        NATO: Savaşa hazır olmalıyız
        NATO: Savaşa hazır olmalıyız
        Hüseyin Yücel'den çarpıcı açıklamalar!
        Hüseyin Yücel'den çarpıcı açıklamalar!
        Bıçaklı 'gasp' girişimi kamerada
        Bıçaklı 'gasp' girişimi kamerada
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        ABD ile Almanya güçlerini birleştiriyor
        ABD ile Almanya güçlerini birleştiriyor
        Dünya Kupası yolunda rakiplerimiz belli oldu
        Dünya Kupası yolunda rakiplerimiz belli oldu