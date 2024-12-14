İspanya Türkiye'nin grubunu istiyor

Amo, "İnşallah E Grubu'nda oluruz. Şu anda çıkarabileceğimiz sonuç budur. Bu, mart ayında (Hollanda maçının tarihi) neler yaşayacağımıza bağlı olarak oldukça şartlandırılmış bir kura çekimi. Bu nedenle şu anda şu veya bu grubun ne olabileceğine dair hipotezler hakkında konuşmak mantıklı değil. Bizim için şu anda en önemli olan şey Hollanda maçına mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmak." değerlendirmesini yaptı.