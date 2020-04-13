AA

İspanyada Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 517 artarak 17 bin 489'a çıktı.

İRAN'DA CAN KAYBI 4500'Ü GEÇTİ

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 111 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 4 bin 585'e, vaka sayısı ise 73 bin 303'e yükseldi.

İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 111 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 4 bin 585'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1617 artarak 73 bin 303'e ulaştığı bilgisini verdi.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 877'sinin durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 45 bin 983 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.