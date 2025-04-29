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        Haberler Dünya İspanya ve Portekiz'de hayat normale dönüyor: "Kesintinin sebebini bulmak aylar alabilir" | Dış Haberler

        İspanya ve Portekiz'de hayat normale dönüyor: "Kesintinin sebebini bulmak aylar alabilir"

        İspanyol elektrik şebekesi operatörü REE, İspanya ve Portekiz'in büyük bölümünü vuran ülke çapındaki elektrik kesintisinin nedeni olarak siber saldırıyı ön değerlendirmede elediklerini açıkladı. Elektrik sisteminin istikrarlı ve normal çalıştığı bildirildi ancak sistemdeki arızanın tespitinin aylar alabileceği belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2025 - 13:23 Güncelleme: 29.04.2025 - 13:24
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        İspanya ve Portekiz'de hayat normale dönüyor
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        İspanyol elektrik şebekesi operatörü REE, İspanya ve Portekiz'in büyük bölümünü vuran ülke çapındaki elektrik kesintisinin nedeni olarak siber saldırıyı ön değerlendirmede elediklerini açıkladı.

        REE'nin Sistem Operasyonları Şefi Eduardo Prieto, elektrik sisteminin şu anda istikrarlı olduğunu ve normal çalıştığını, ancak sorunun tam olarak saptanmasınına ayları bulabileceğini söyledi.

        Kesintiden önceki dakikalarda sistemin stabil olduğunu ancak daha sistemde istikrarsızlık yaratan bir üretim kaybı yaşandığını belirten yetkili, "5 saniye içinde koşullar değişti ve Fransa ile bağlantılarda kesintiye yol açtı. Fransa ile bağlantılarımızı da güçlendireceğiz" dedi.

        Yetkili, kesintinin İber Yarımadası'nın şebekesinin izole edilmesine ve çok yüksek oranda yenilenebilir üretim ayrıştırılmasına neden olduğunu, iki ayrı noktada elektrik üretim kaybı teşhis ettiklerini ancak henüz yerlere ilişkin ayrıntılara ulaşamadıklarını bildirdi.

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        İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve İspanya Kralı, yaşanan yıkıcı elektrik kesintilerini görüşmek üzere bugün İspanya Güvenlik Konseyi ile bir araya geldi.

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        Portekiz'de hayat normale döndü

        Portekiz hükümeti de bugün bir açıklama yaparak, ülke genelinde yaşanan elektrik kesintisinin ardından 6.4 milyon elektrik müşterisinin tamamının güç kaynaklarının normale döndüğünü söyledi.

        Yapılan açıklamada, Lizbon'da hala bir miktar aksaklık devam etse de tüm havaalanlarının çalıştığı ve trenlerin çalıştığı belirtildi.

        Ülkede okullar da yeniden açıldı ve sağlık hizmetleri tamamen istikrara kavuştu.

        Grönland'da uydu hizmetlerinde aksama

        Kuzey Kutup adasının telekom grubu, Grönland'ın uzak bölgelerinin internet ve telefon da dahil olmak üzere temel uydu hizmetlerine erişimini kaybettiğini ve bunun İspanya'daki büyük bir elektrik kesintisiyle ilgili olup olmadığının araştırılacağını duyurdu.

        Grönland'ın Tusass telekom şirketi, İspanya'da bulunan ve telefon, internet, TV ve radyo hizmetleri sağlayan uydu ekipmanlarıyla bağlantıyı kaybettiklerini söyledi. Tusass, "Şu anda İspanya'da Maspalomas'ta bulunan ve uydu alanındaki müşterilerimize hizmet verebilmek için son derece bağımlı olduğumuz ekipmanımızla bağlantı yok" dedi.

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        Ne olmuştu?

        Dün öğlen saatlerinde İspanya ve Portekiz, elektrik sistemlerindeki bir arıza nedeniyle yıkıcı bir kesinti yaşadı. Tüm toplu taşıma sistemleri durdu, elektrik iki ülkede de tamamen kesildi.

        Ülke çapında yaşanan büyük elektrik kesintilerinin ardından bugün erken saatlerde İspanya ve Portekiz'in büyük bir kısmına elektrik verildi, ancak yetkililer hala ani kesintiye neyin sebep olduğunu bulmaya çalışıyor.

        İspanya'da okullar ve ofisler yeniden açıldı, toplu taşıma araçları uzun gecikmelerin ardından yeniden çalışmaya başladı, trafik sıkışıklığı azaldı ve birçok hastane elektriğe kavuşurken diğerleri jeneratörlerle çalışmaya devam etti.

        İspanya'nın elektrik şebekesi operatörü Red Electrica, salı sabahı ülkenin elektrik talebinin neredeyse tamamını karşılayabildiklerini söylerken, Portekiz'in eşdeğer kuruluşu REN, ülkedeki 89 elektrik trafo merkezinin tamamını yeniden çalışır hale getirdiğini söyledi.

        Yetkililer şimdi Avrupa'da şimdiye kadar görülen en büyük elektrik kesintilerinden birine neyin sebep olduğuna dair bir açıklama yapmak için baskı altında.

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        İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkenin öğle saatlerinde beş saniye içinde ulusal talebin yüzde 60'ına denk gelen 15 GW'lık ani bir elektrik üretim kaybına uğradığını söyledi.

        RedElectrica'nın operasyon şefi EduardoPrieto, şebekedeki istikrarsızlığın Pirene dağları üzerinden geçen İspanyol ve Fransız elektrik bağlantısının kopmasına neden olduğunu ve bunun da İspanyol sisteminde genel bir çöküşe yol açtığını belirtti. Fransa'da da bazı bölgelerde kısa süreli kesintiler yaşandı.

        İspanya Avrupa'nın en büyük yenilenebilir enerji üreticilerinden biri ancak yaşanan kesinti, güneş ve rüzgâr enerjisinden elde edilen arzın değişkenliğinin enerji sistemlerini böyle bir kesintiye karşı daha savunmasız hale getirip getirmediği konusunda tartışmalara yol açtı.

        Enerji analisti ve kamu politikaları uzmanı John Kemp, kesintiye neden olan arızalar dizisinin temel nedenlerini bulmanın araştırmacıların birkaç ayını alabileceğini söyledi. Kemp, "Bölge, rüzgar ve güneş enerjisinden elde edilen yenilenebilir enerji üretiminde dünyanın en yüksek penetrasyonlarından birine sahip, bu nedenle kesinti, yenilenebilir jeneratörlerin güvenilirlik üzerindeki etkisinin yanı sıra yaygın arızalardan sonra yeniden başlatma konusunda da bir vaka çalışması olacak" dedi.

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        Olağanüstü hal

        Madrid'deki yetkililer insanları işe götürmek için ücretsiz otobüsler koydu ve metro ile bazı trenler gecikmeli de olsa çalışmaya başladı. Gece boyunca, tüm tren seferleri iptal edildiği için İspanya'nın bazı ana merkezlerinde tren yolcuları mahsur kaldı.

        Madrid'de bazıları gece boyunca istasyonda ya da yakındaki Movistar Arena konser alanında yatmak zorunda kaldı.

        İspanya'nın birçok bölgesinde olağanüstü hal ilan edildi ve 30 bin polis görevlendirildi. Madrid'deki Atocha istasyonunda polis ve Kızıl Haç çalışanları battaniye ve su şişeleri dağıttı.

        Bu sabah Barselona'da bar ve restoran sahipleri, buzdolabı ve dondurucularının yarım gün kapalı kalmasının ardından tüketilemez hale gelen ürünlerin maliyetini hesapladı.

        Şehirdeki Granja Isabel barının sahibi 63 yaşındaki Maria Luisa Pinol, kapılarını geçici olarak kapatmak zorunda kaldığını söyledi:

        "Yemek servisi yapmak imkansız. Yiyeceklerin bozulacağından, her şeyi çöpe atmak zorunda kalacağımızdan korkuyoruz. Sigortanın bunu karşılayıp karşılamayacağını bilmiyoruz ve bu da diğer şeylerin yanı sıra ekonomik bir kayıp."

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