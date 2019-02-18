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Birleşik Krallık yönetiminde ve İspanya'ya komşu bir bölge olan Cebelitarık yakınlarındaki İngiliz sularında İspanyol ve İngiliz savaş gemileri karşı karşıya geldi.
Bir İspanyol savaş gemisinin, Cebelitarık'ın doğusunda demirlemiş ticari gemilere bölgeden ayrılma talimatı verdiği belirtilirken, olaya İngiliz donanmasının dahil olmasının ardından İspanyol gemisinin bölgeden uzaklaştığı ifade edildi.
İspanyol gemisinin kıyı şeridini kullanarak bölgeden uzaklaştığı ve gemideki silahların başında askerlerin beklediği belirtildi.
Konuyla ilgili Cebelitarık'tan yapılan açıklamada, "Cebelitarık çevresindeki kuşkusuz İngiliz egemenliğindeki sularda bu aptalca oyunları oynamak sadece sıkıntı getirir" ifadeleri kullanıldı.
Birleşik Krallık'ın bir parçası olan ve İspanya ile karar sınırı bulunan Cebelitarık'ın egemenliği konusundaki tartışmalar sıklıkla İngiltere ve İspanya'yı karşı karşıya getiriyor. Bölgenin egemenliği 1713'te İngiltere'ye devredilse bile, İspanyollar bölgede uzun süredir egemenlik hakkı talep ediyor.
1967 ve 2002'de yapılan referandumlarda Cebelitarık'ın büyük çoğunlukla İngiltere'ye bağlı kalmasına karar kılınmıştı. Ancak yarımadada egemenlik hakkı olduğunu savunmaya devam eden İspanya'nın bu talebini özellikle Brexit sonrasında güçlendirmek istediği biliniyor.
İngiltere'nin egemenliğinde bulunan ve yaklaşık 35 bin kişinin yaşadığı Cebelitarık'ın ekonomisi, off-shore bankacılığı, internet üzerinden bahis ve turizme dayanıyor. İspanya'nın güneyindeki 6,7 kilometrekarelik kara parçası, askeri ve diplomatik gerekçelerle zaman zaman İspanya ile İngiltere arasında gerginliğe yol açıyor.
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