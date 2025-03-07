İspanyollar duyurdu: Inaki Pena, Galatasaray'a gelmeye hazır
Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi yaşandı... AS'ta yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar yeni sezon için Inaki Pena ile ilgileniyor. İspanyol eldiven, yeniden İstanbul'a gelmeye sıcak bakıyor. İşte detaylar
Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam ediyor. Sezon sonunda Fernando Muslera'nın emekli olması beklenirken sarı-kırmızılı yönetim, yeni kaleci arayışlarını hızlandırdı.
İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre; Galatasaray yeni sezon için Inaki Pena ile ilgileniyor.
Barcelona'nın, kaleyi Polonyalı Wojciech Szczesny'e emanet etmesinin ardından 26 yaşındaki İspanyol eldiven forma şansı bulmakta güçlük çekiyordu.
Inaki Pena'nın Barcelona ile sözleşme yenileme görüşmelerinde de olumlu sonuç alamadığı kaydedildi.
2021-2022 sezonunda Galatasaray kalesini koruyan İspanyol eldiven, yeniden İstanbul'a gelmeye sıcak bakıyor.
Bu sezon Barcelona ile 22 maça çıkan Pena, 6 maçta kalesini gole kapattı.