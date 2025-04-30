İspanyollardan Arda Güler tepkisi! "Ancelotti'nin büyük hatası..."
Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda eden, Kral Kupası'nı ezeli rakibi Barcelona'ya kaptıran ve La Liga'da da şampiyonluk şansını zora sokan Real Madrid'de eleştiri okları Carlo Ancelotti'ye yöneldi. Real'in dağılmasındaki en önemli faktörün Arda Güler'in yeterince kullanılmaması olduğunu belirten İspanyol basını, bu konuda İtalyan teknik adamı bir numaralı suçlu ilan etti.
Geçen sezon La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan Real Madrid, 2024-2025 sezonunu ise kupasız kapatma riskiyle karşı karşıya... İspanyol basını, eflatun-beyazlıların büyük çöküşünün nedenlerini masaya yatırırken, hedef tahtasına konan isim ise teknik direktör Carlo Ancelotti oldu.
İtalyan teknik adamın, özellikle Arda Güler'i bu sezon çok az kullanması İspanyol basınının da tepkisini çekti.
El Confidencial’de yer alan haberde ise Arda Güler'in Real Madrid kadrosunun en saf ve parlak yeteneklerinden biri olduğu ifade edildi.
El Confidencial gazetesi, "Arda Güler, Ancelotti'nin büyük hatasını ve Real Madrid'in neden dağıldığını sessizce ortaya koyuyor" başlığıyla yayımladığı haberde, milli yıldızın, Ancelotti'nin takıntısı yüzünden yalnızca kritik anlarda sahaya sürüldüğüne vurgu yaptı.
20 yaşındaki yıldızın Real Madrid kadrosunun en saf yeteneklerinden biri olduğu belirtilirken, Ancelotti’nin Arda Güler gibi bir elması değerlendirememesinin İspanyol devinin dağılmasında başrol oynadığı ifade edildi.
FERDINAND'DAN ANCELOTTI'YE ARDA GÜLER ÖNERİSİ
Öte yandan İngiliz futbolunun yetiştirdiği en iyi savunma oyuncularından biri olan Rio Ferdinand da, yaptığı paylaşımla Carlo Ancelotti'ye Arda Güler'i nasıl oynatması gerektiğini anlattı.
Rio Ferdinand paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Real Madrid'in sorunu var. Kroos emekli ve Modric gittikçe gençleşmiyor. Bu takımın kontrolcüye, manipülatöre ve takım ritmini düzenleyici birine ihtiyacı var. Harika oyuncuları var fakat bu oyuncular arasında saydığım önemli özellikleri taşıyan bir futbolcu yok. Arda Güler... Genç ve fiziksel olarak daha fazla gelişebilir ama bazı oyuncuların (Modric, Kroos, Iniesta, Scholes, Xavi vb) iyi bir fiziğe ihtiyacı yok. Ona zaman ve doğru yapı verilirse Real Madrid takımının ihtiyaç duyduğu ritmi ve kontrolü sağlayabilir!"
Arda Güler, son olarak Real Madrid'in Getafe'yi 1-0 mağlup ettiği maçta galibiyeti getiren golü kaydederken, ikinci yarıda dahil olduğu Kral Kupası finalinde ise skora 1 asistlik katkı vermişti.
Arda Güler bu sezon forma giydiği 37 resmi maçta 4 gol atarken, 8 de asist yaptı.