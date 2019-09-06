İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü kontrolünde başlattığı İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret ve Anonim Şirketi(İSPARK)'ne ait bazı otoparkları mesai saatlerinin ardından işgal ederek vatandaşlardan haksız yere otopark ücreti alan "Değnekçiler" olarak ifade edilen kişilere yönelik operasyonları bu gece de devam etti.

OTOPARKLAR KONTROL EDİLDİ

İlçelere bağlı polis ekipleri ile trafik polislerinin de destek verdiği operasyonlar, Bakırköy, Beyoğlu, Beşiktaş, Fatih, Kadıköy ve Şişli'de gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında İSPARK'a ait otoparklar kontrol edildi. Değnekçilik yaptığından şüphelenilen kişilerin üst araması yapılarak kimlikleri kontrol edildi.

KADIKÖY'DE 1 GÖZALTI

Beşiktaş ve Fatih ilçelerinde yapılan kontrollerde herhangi bir değnekçiye rastlanılmazken polis ekipleri, vatandaşları, fiş almadan ücret talep eden kişilere karşı uyardı ve herhangi bir ücret ödememelerini söyledi. Kadıköy Caddebostan'da yapılan operasyonlarında ise değnekçilik yapan 1 kişi, suçüstü gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin dün yapılan operasyonlarda da gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan değnekçi işlemleri için polis merkezine götürüldü.