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Isparta'da geri dönüşüm kütüphaneleri okuma alışkanlığına katkı sağlıyor

Isparta'da oluşturulan geri dönüşüm kütüphaneleri, öğrencilerin okuma alışkanlığına katkıda bulunuyor

Isparta'da geri dönüşüm kütüphaneleri okuma alışkanlığına katkı sağlıyor
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AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın koordinesinde Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi kapsamında, Isparta'da geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak kütüphane oluşturuldu.

Kentte atık kasa, otomobil lastikleri, plastik şişe ve diğer atık malzemeler kullanılarak kurulan kütüphaneler öğrencilerin okuma alışkanlığına katkıda bulunuyor.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Özgür Yılmaz, AA muhabirine, eğitime katkı sağlanması için atıklardan nasıl kütüphane oluşturulacağıyla ilgili planlama yaptıklarını söyledi.

Öğrenci ve velilerin desteğiyle geri dönüşüm kütüphaneleri oluşturmaya başladıklarını belirten Yılmaz, "Öğrencilerimiz ders arkadaşlarıyla kütüphanelerde sanatsal ve kültürel çalışmalar yapmaya devam ediyor. Öğrencilerimiz hem okuma hedeflerine ulaşıyor hem de gelecekleri için önemli olan sıfır atık sürecini yaşayarak öğreniyor." diye konuştu.

Şehit Ferhat Çiftçi Ortaokulu Müdür Yardımcısı Şazer Güven, okuldaki kütüphanenin "Çevre Dostu Okul" projesi kapsamında oluşturulduğunu söyledi.

"ÖĞRENCİLERİMİZİN KİTAP OKUMAYA OLAN İLGİSİ ARTTI"

Kütüphane oluştururken geri dönüşüm malzemeleri kullanmaya çalıştıkların kaydeden Güven, "Bunların içinde paletler, kasalar, meyve sandıkları, variller, otomobil lastikleri kullandık. Kütüphanemize Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından duvarlara resimler çizildi. Bu sayede öğrencilerimizin kitap okumaya olan ilgisi arttı." diye konuştu.

Isparta Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Fatma Dağlı da geri dönüşüm kütüphanelerinin duvarlarına çizdiği resimlerde canlı renkler kullanarak çocukların dikkatini çekmek istediklerini ifade etti.

Fotoğraflar, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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