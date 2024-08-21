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        Haberler Gündem Isparta'da iki motosiklet çarpıştı: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Isparta'da iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        Isparta'nın Uluborlu ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu sürücülerden biri öldü, diğeri ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 19:30 Güncelleme: 21.08.2024 - 19:30
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        İki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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        İnhisar köyü yolunda seyreden Mehmet Can Ünal'ın kullandığı motosiklet, Şevket Armağan yönetimindeki motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücüler, Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Ünal, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Armağan'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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