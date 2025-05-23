Isparta'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Isparta'nın Gelendost ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, otomobilin sürücüsü gözaltına alındı
Isparta’nın Gelendost ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Muhittin Güven'in kullandığı otomobil, Çınar Soğuk Hava Deposu mevkisinde Mevlüt Erdal idaresindeki motosiklet ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Erdal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.