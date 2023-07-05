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Doğa yürüyüşünde kaybolmuştu; eşi 'Hiç böyle dağlara gidip, geldiğini görmedim' dedi

DHA

Doğa yürüyüşünde kaybolmuştu; eşi 'Hiç böyle dağlara gidip, geldiğini görmedim' dedi


Kemal ERBEN/EĞİRDİR (Isparta), (DHA)-ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde doğa yürüyüşüne çıktıktan sonra dağda kaybolan Halis Şimşek'in (63) eşi Emine Şimşek, "Hiç böyle dağlara gidip, geldiğini görmedim. Çok yorulduğu zaman, bir ağaç dibine gidip, otururdu. Ama böyle uzaklara hiç gitmemişti" dedi.
Eğirdir'de 2 Temmuz günü dağlık bölgedeki Oluklacı mevkisine doğa yürüyüşüne çıktıktan sonra kaybolan Halis Şimşek'i arama çalışmaları, 3'üncü gününde de 200 personelin katılımı ile sürdü. JAK, AFAD, JÖH ekiplerinin yanı sıra bugünkü aramalara Isparta Belediyesi arama-kurtarma ekipleri, Eğirdir Belediyesi ve dağcılık kulüpleri de dahil oldu. İz takip ve arama köpeklerinin yanı sıra tüm dağlık bölge dron ile taranıyor.
Diğer yandan Isparta Valisi Aydın Baruş da dün arama çalışmalarının sürdürüldüğü Sekibağ Mahallesi Akpınar yolu Sivritepe bölgesine gelip, incelemede bulundu. Yetkililerden son durum hakkında bilgi alan Vali Baruş, Halis Şimşek'in yakınları ile görüştü.
'BİR NAMAZINA ACELE EDERDİ'
Halis Şimşek'in eşi Emine Şimşek, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Kaybolduğu gece bizi aramışlar. Fakat bize ulaşamadılar. Pazar günü sabah kaybolduğunu duydum. O gün biz de Bursa'dan yorgun gelmiştik. Dün öğleden sonra geldik, buralara baktık. Hiç böyle dağlara gidip, geldiğini görmedim, hiç gitmezdi. Çok yorulduğu zaman, bir ağaç dibine gidip, otururdu. Ama böyle uzaklara hiç gitmemişti. Herkesle mücadelesini eder gelir, bugüne kadar kendisini rahatsız eden biri çıkmadı. Bir namazına acele ederdi, başka bir şey de düşünemiyorum" dedi.
'BUGÜN BULAMAZSAK, KESİNLİKLE BU DAĞDA YOK'
Bölgeyi çok iyi bildiği için arama çalışmalarına katılan çoban Müslehattin Kuş, "Aramadığımız çalı, taş ve ağaç dibi kalmadı. Şu anda halen aramaktayız. Sabah 5'te kalktım, AFAD'la yukarı çıktım, şimdi tekrar aşağıya indim. Tekrar Sivri Dağı'na çıkıp, bir daha arama yapacağım. Bu adamı bugün bulursak bulacağız. Bulamazsak, kesinlikle bu dağda yok. Aramadığımız yer kalmadı. Bu dağlarda, ulaşamayacağım hiçbir nokta yok. Aradığımız yere tekrar bir daha bakacağız" diye konuştu.
'ALLAH'TAN ÜMİT KESİLMEZ'
Isparta ISTUDAK Doğa Sporları Tanıtma Kulübü Başkanı Ali Yorgancı da "İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sayın Vali'mizin direktifleriyle bu bölgeye arama kurtarma çalışmalarına yardımcı ve destek olmak için geldik. Arama çalışmalarına katıldık, bölgeyi gezdik. Bölgede şu ana kadar herhangi bir ize rastlamadık. Şu anda JAK ve AFAD'ın ekipleri, arama çalışmalarına devam ediyor. Dinlenmek için biraz mola verdik. İhtiyaç olduğunda tekrar arayacaklar ve tekrar yukarıya çıkacağız. Kaybolan kardeşimizi, sağ salim bulmak en büyük temennimiz. Onun için bütün çabalarımızı gösteriyoruz. Allah'tan ümit kesilmez" dedi.
ETUDOSK Dağcılık Kulübü Derneği Başkanı Durmuş Uçkun ise "Olay olduğundan bu yana buradayız. Başından beri buradayız. Herhangi bir ibareye rastlanmadı ve çalışmalar devam ediyor. Dağları biliyoruz ama net olarak nerede olduğunu bilemiyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta / Eğirdir Kemal ERBEN
2023-07-05 13:37:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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