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        Isparta'da mevsimlik işçiler arasında kavga: 1 ölü, 4 yaralı

        ISPARTA'nınGelendost ilçesinde mevsimlik işçiler arasında çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan Vildan Kıraç (19) hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Jandarma 1'i hastanede 7 kişiyi gözaltına alırken, firari 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 15:05 Güncelleme: 10.10.2023 - 15:10
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        Isparta'da mevsimlik işçiler arasında kavga: 1 ölü, 4 yaralı
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        ISPARTA'nınGelendost ilçesinde mevsimlik işçiler arasında çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan Vildan Kıraç (19) hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Jandarma 1'i hastanede 7 kişiyi gözaltına alırken, firari 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Yenice köyü mevkisindeki çadır kentte meydana geldi. Çadırlarda kalan mevsimlik işçiler arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın büyümesi üzerine av tüfeğiyle açılan ateşle Vildan Kıraç, Şener Gezgin (21), Songül Akdoğan (47), Hayati Gezgin (44) ve Hakan Kıraç (16) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından önce Gelendost Devlet Hastanesi'ne ardından Isparta'daki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yaralılardan Vildan Kıraç tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, Şener Gezgin ve Songül Akdoğan'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. 

        2 ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA SÜRÜYOR

        Jandarma ekipleri tarafından bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Yürütülen soruşturma kapsamında olaya karıştığı belirlenen 9 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 6 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin de hastanede tedavi gördüğü belirlendi. Kaçan 2 şüphelinin ise yakalanması için jandarmanın çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

        BİR GÜN ÖNCE KAVGA ETMİŞLER

        Diğer yandan olaydan bir gün önce mevsimlik işçilerden F.Ö. ile Hayati Gezgin arasında çadır meselesi yüzünden kavga çıktığı, olay sonrası F.Ö., Hayati Gezgin ile 2 şüphelinin gözaltına alındığı ve ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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