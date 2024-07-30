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        İlçe gençlik ve spor müdür vekili ile yurt çalışanının öldüğü kaza kamerada

        ISPARTA'da Keçiborlu Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili ve Gülkent Öğrenci Yurdu Müdürü Hasan Şahin (37) ile Keçiborlu Kredi Yurtlar Kurumu'nda görevli Ahmet İlkay Uluğbay'ın (30) hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 17:32 Güncelleme: 30.07.2024 - 17:35
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        İlçe gençlik ve spor müdür vekili ile yurt çalışanının öldüğü kaza kamerada
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        ISPARTA’da Keçiborlu Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili ve Gülkent Öğrenci Yurdu Müdürü Hasan Şahin (37) ile Keçiborlu Kredi Yurtlar Kurumu’nda görevli Ahmet İlkay Uluğbay'ın (30) hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

        Kaza, 25 Temmuz saat 16.30 sıralarında Keçiborlu ilçesi Dörtyol mevkisinde meydana geldi. Keçiborlu Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Hasan Şahin yönetimindeki 20 ACN 897 plakalı otomobil, aynı istikamete giden Z.G. yönetimindeki 32 K 3698 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kamyonun altına giren otomobilin demir yığını haline döndüğü kazada sürücü Şahin ile yanındaki Keçiborlu Kredi Yurtlar Kurumu’nda görevli Ahmet İlkay Uluğbay ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından götürüldüğü Keçiborlu Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Kamyon şoförü Z.G. ise ifadesinin ardından bırakıldı.

        Bu arada kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin kamyona çarptığı anlar yer aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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