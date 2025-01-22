Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 ağır yaralı

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Minnet Kocaburun (60) hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Isparta- Konya yolunun Eğirdir'e bağlı Karabağlar mevkisinde meydana geldi. Isparta'dan Konya yönüne giden Murat Uncu idaresindeki 32 GE 042 plakalı otomobille karşı yönden gelen Atilla Demirtaş idaresindeki 42 ANL 616 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbarla kaza yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve Karayolları ekibi sevk edildi. 42 ANL 616 plakalı otomobilin ön yolcu koltuğunda bulunan Minnet Kocaburun'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan sürücüler ile İnci Demirtaş ise Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ndeki ilk müdahale sonrası hayati tehlike kaydıyla Isparta'daki hastanelere sevk edildi. Minnet Kocaburun'un cansız bedeni savcının incelemesinin ardından cenaze aracı ile hastane morguna kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobillerin kurtarıcı yardımıyla kaldırılmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı.