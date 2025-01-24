Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Davraz Kayak Merkezi'ne 1 itfaiye aracı görevlendirildi

        Isparta'da bulunan Davraz Kayak Merkezi'nde sezon boyunca görev yapacak bir itfaiye aracı görevlendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 19:54 Güncelleme: 24.01.2025 - 19:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Davraz Kayak Merkezi'ne 1 itfaiye aracı görevlendirildi
        ABONE OL

        Isparta'da bulunan Davraz Kayak Merkezi'nde sezon boyunca görev yapacak bir itfaiye aracı görevlendirildi.

        Isparta İl Özel İdaresi ve Sav Belediyesi arasında sezon boyunca 1 itfaiye aracı ve personelin 7/24 esasına göre nöbet tutacağı protokol imzalandı.

        Öte yandan, İl Özel İdaresinin de kendi itfaiye ekibinin kurulması için çalışmalar yürütüldüğü öğrenildi.

        Sezon boyunca JAK ve UMKE ekiplerinin de görev yaptığı merkezdeki olası yangınlara, yaklaşık 45 dakika mesafedeki şehir merkezinden Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk ediliyordu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan önemli açıklamalar
        Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında 2 kişi tutuklandı
        Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasında 2 kişi tutuklandı
        CHP lideri Özel'in paylaşımına Bakan Tunç'tan yanıt
        CHP lideri Özel'in paylaşımına Bakan Tunç'tan yanıt
        Anne Defne, Dila ve Ela... Faciaya gitmeden son fotoğraf!
        Anne Defne, Dila ve Ela... Faciaya gitmeden son fotoğraf!
        24 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        24 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Gözaltına alındı
        Gözaltına alındı
        Scholz'dan Musk'a: "Avrupa'da demokrasiyi tehlikeye atıyor"
        Scholz'dan Musk'a: "Avrupa'da demokrasiyi tehlikeye atıyor"
        Putin: 2020'de Trump kazansaydı savaş çıkmayabilirdi
        Putin: 2020'de Trump kazansaydı savaş çıkmayabilirdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Aynı gün bir kişi daha akıma kapıldı!"
        "Aynı gün bir kişi daha akıma kapıldı!"
        Çarşafları birbirine bağladı! Dehşet otelinden 11 kişiyi kurtardı!
        Çarşafları birbirine bağladı! Dehşet otelinden 11 kişiyi kurtardı!
        "Çok istekliyim, katkı sağlamak istiyorum!"
        "Çok istekliyim, katkı sağlamak istiyorum!"
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        UEFA'dan skandal karar!
        UEFA'dan skandal karar!
        5 yıl, 3 aya kadar hapis talebi
        5 yıl, 3 aya kadar hapis talebi
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Mikautadze transferi rafa kalktı!
        Mikautadze transferi rafa kalktı!
        Önce ayrılık sonra transfer!
        Önce ayrılık sonra transfer!
        Suriye, belirli ürünler için gümrük vergilerini yeniden değerlendirecek
        Suriye, belirli ürünler için gümrük vergilerini yeniden değerlendirecek

        Benzer Haberler

        'İstanbul'da yeteri kadar eser var, Antiokheia'nınkiler geri gelsin'
        'İstanbul'da yeteri kadar eser var, Antiokheia'nınkiler geri gelsin'
        Isparta'da bir kişiyi gasbettikleri iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı
        Isparta'da bir kişiyi gasbettikleri iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı
        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 ağır yaralı
        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 ağır yaralı
        Belediye personeli gibi giyinip, kent merkezinde kaçak kazı yapan sanıklara...
        Belediye personeli gibi giyinip, kent merkezinde kaçak kazı yapan sanıklara...
        Isparta'daki halı ve kilim müzesi geçen yıl 110 bin ziyaretçi ağırladı
        Isparta'daki halı ve kilim müzesi geçen yıl 110 bin ziyaretçi ağırladı
        'Eğirdir Gölü'ndeki su bitkilerini ortadan kaldırmak, ormandaki ağaçları yo...
        'Eğirdir Gölü'ndeki su bitkilerini ortadan kaldırmak, ormandaki ağaçları yo...