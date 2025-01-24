Davraz Kayak Merkezi'ne 1 itfaiye aracı görevlendirildi

Isparta'da bulunan Davraz Kayak Merkezi'nde sezon boyunca görev yapacak bir itfaiye aracı görevlendirildi.

Isparta İl Özel İdaresi ve Sav Belediyesi arasında sezon boyunca 1 itfaiye aracı ve personelin 7/24 esasına göre nöbet tutacağı protokol imzalandı.

Öte yandan, İl Özel İdaresinin de kendi itfaiye ekibinin kurulması için çalışmalar yürütüldüğü öğrenildi.

Sezon boyunca JAK ve UMKE ekiplerinin de görev yaptığı merkezdeki olası yangınlara, yaklaşık 45 dakika mesafedeki şehir merkezinden Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk ediliyordu.