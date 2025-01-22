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        Isparta'daki halı ve kilim müzesi geçen yıl 110 bin ziyaretçi ağırladı

        Isparta'daki Prof. Dr. Turan Yazgan Etnografya Halı Kilim Müzesi'ni 2024'te 110 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 13:13 Güncelleme: 22.01.2025 - 13:13
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        Isparta'daki halı ve kilim müzesi geçen yıl 110 bin ziyaretçi ağırladı
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        Isparta'daki Prof. Dr. Turan Yazgan Etnografya Halı Kilim Müzesi'ni 2024'te 110 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

        Isparta Belediyesi tarafından Gökçay Kavşağı'nda 2013'te açılan 11 katlı 3 bin 200 metrekare kapalı alana kurulu müze, barındırdığı Anadolu coğrafyasına özgü halı, kilim ve etnografik eserlerle ön plana çıkıyor.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Halk Kültürü Araştırmacısı Zeliha Alan yaptığı açıklamada, müzenin özellikle prestijli halıların sergilendiği önemli bir merkez olduğunu söyledi.

        Müzede Anadolu'nun farklı bölgelerine özgü halı ve kilim örneklerinin yanı sıra etnografik eserler, sedir örtüleri, çadırlar ve tarihi dokuma halıların sergilendiğini ifade eden Alan, "En eski halımız, 200 yıllık bir tarihe sahip ve bu eserler bağış yoluyla müzemize kazandırılmış." dedi.

        Geçen yıl müzenin ziyaretçi sayılarında büyük bir artış yaşandığını vurgulayan Alan, "2023'te müzemizi 60 bin kişi ziyaret etmişti. 2024'te bu sayı 110 bine ulaştı. Ziyaretçilerimizin yaklaşık 10 bini tur organizasyonlarıyla gelirken, çevre illerden de yoğun ilgi görüyoruz. Haftanın 7 günü ücretsiz olarak ziyaret edilebilen müzemize tüm halkımızı bekliyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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