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        'Türkiye, yabancı yatırımcılar için akla ilk gelen ekonomilerden biri oluyor'

        Türkiye'de danışmanlık hizmeti veren ECOHOS'un CEO'su Dr.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 11:08 Güncelleme: 06.08.2024 - 11:10
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        'Türkiye, yabancı yatırımcılar için akla ilk gelen ekonomilerden biri oluyor'
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        Türkiye'de danışmanlık hizmeti veren ECOHOS'un CEO'su Dr. Yashar Vafaei Mamaghani, yabancı yatırımcıların Türkiye ekonomisine katkılarını değerlendirdi. Dr. Mamaghani, "Türkiye, coğrafi konumu itibarıyla Orta ve Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'nın kesişiminde yer alıyor. Sahip olduğu jeostratejik konumu ve nitelikli işgücü sayesinde yabancı yatırımcılar için akla ilk gelen ekonomilerden biri oluyor" dedi.

        Uluslararası yatırımlar ülkelerin sürdürülebilir kalkınmasına önemli katkıda bulunuyor. Hem ekonomik hem de teknolojik katkıları göz önüne alan ülkeler yabancı yatırımcı çekmek için kıyasıya rekabet ediyor. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi verilerine göre, son 20 yılda 261 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım çeken Türkiye, yüzde 9,8'lik pazar payı ile bölgede en fazla yatırım çeken ikinci ülke konumunda yer alıyor.

        İnşaat, İthalat, ihracat, dış ticaret ve işletme danışmanlığı alanında faaliyet gösteren ECOHOS'un CEO'su Dr. Yashar Vafaei Mamaghani, yabancı yatırımcıların Türkiye ekonomisine katkısına yönelik, “Yabancı yatırımcılara sanayiden turizm ve otelciliğe inşaattan medikal cihaz üretimine hammadde üretiminden ihracatına ve gıdaya kadar geniş sektör yelpazemizle yatırım danışmanlığı hizmeti veriyoruz. Tıbbi ve laboratuvar ekipmanları alım satımı, tıbbi ve inşaat sarf malzemelerinin paketlenmesi alanında da faaliyet gösteriyoruz. Türkiye'de her geçen gün büyümeye devam ediyoruz. Yaklaşık 10 yılda ihracat, dış ticaret ve iş danışmanlığı yatırımlarıyla ülkenin önde gelen şirketlerinden biri haline geldik" dedi.

        “TÜRKİYE, YABANCI YATIRIMCILAR İÇİN AKLA İLK GELEN EKONOMİLERDEN BİRİ OLUYOR"

        Yabancı yatırımcıların ülkelerin ekonomisine önemli katkılarının olduğunu belirten Dr. Mamaghani, “Türkiye, coğrafi konumu itibarıyla Orta ve Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'nın kesişiminde yer alıyor. Sahip olduğu jeostratejik konumu ve nitelikli işgücü sayesinde yabancı yatırımcılar için akla ilk gelen ekonomilerden biri oluyor. Biz de Türkiye'nin avantajlarını kullanarak yurt dışından yatırımcıları buraya çekiyoruz. Bu yatırımlar sayesinde ülkenin dış pazarlara erişimi artıyor ve döviz gelirleri yükseliyor" diye konuştu.

        “YATIRIMCILARIMIZ TÜRKİYE'DE TESİSLER KURUYOR, PROJELER HAYATA GEÇİRİYOR"

        “Yatırımcılarımızın kurduğu tesisler, ofisler ve diğer işletmeler, yerel işgücüne istihdam sağlıyor" diyen Dr. Mamaghani, “Medikal cihaz üretimi, inşaat, gayrimenkul, hammadde üretimi, otelcilik, sanayi, gıda gibi çok yönlü sektörlerde danışmanlık hizmeti veriyoruz. Danışmanlık yaptığımız sektörlerdeki yatırımlar, genel olarak istihdam sağlamaya müsait oluyor. Yani sadece arsa danışmanlığı yapmıyoruz, müşterilerimiz Türkiye'de tesisler kuruyor, projeler hayata geçiriyor. Bu yatırımlar, ülkede yeni iş olanakları yaratıyor. Kurulan fabrikalar, ofisler ve diğer işletmeler, yerel işgücüne istihdam sağlıyor. Ayrıca, kurulan bu tesisler devlet için ek vergi gelirleri yaratıyor. Bu vergiler, kamu hizmetleri ve sosyal programlar için kullanılabiliyor" ifadelerini kullandı.

        “SÜREKLİ GELİŞTİRDİĞİMİZ FAALİYET ALANLARIMIZLA DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

        Dr. Mamaghani sözlerini şöyle tamamladı:

        “Amacımız Türkiye'yi dünyaya tanıtarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak. 2022'de büyük bir kompleks içinde, fast food ve soğuk sandviç üretimi alanında faaliyet gösteren bir gıda markasının yönetimini devraldık. Türkiye'nin en lezzetli ve tam organik soğuk sandviç üreticisi ve fast food restoran zincirinin kurulmasında aracılık edeceğiz. Jeopolitik gerilimler, iklim değişikliği ve doğal afetler, salgın hastalıklar ile sürdürülebilirlik ve dijitalleşme kavramlarının artan önemi küresel tedarik zincirlerinin yeniden kurgulanmasına sebep oluyor. Bu noktada sürekli olarak geliştirdiğimiz faaliyet alanlarımızla yatırımcılarımıza ve Türkiye'ye hizmetlerimizi sürdüreceğiz."

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