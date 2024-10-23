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        Çakmak gazı tüpleri patladı; 1 yaralı

        ISPARTA'da çok sayıda çakmak gazı tüpünün bulunduğu apart dairede patlama sonrası yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 10:43 Güncelleme: 23.10.2024 - 10:45
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        Çakmak gazı tüpleri patladı; 1 yaralı
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        ISPARTA'da çok sayıda çakmak gazı tüpünün bulunduğu apart dairede patlama sonrası yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, Ramazan Kazak (25) yaralandı.

        Olay, dün saat 21.30 sıralarında Modernevler Mahallesi 3159 Sokak'taki bir apartta meydana geldi. Ramazan Kazak'ın yaşadığı dairede bulunan çok sayıda çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı. Patlamayı duyanların ihbarıyla adrese sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın büyümeden söndürülürken, yaralanan Ramazan Kazak, ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Ramazan Kazak'ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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