Çakmak gazı tüpleri patladı; 1 yaralı

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Modernevler Mahallesi 3159 Sokak'taki bir apartta meydana geldi. Ramazan Kazak'ın yaşadığı dairede bulunan çok sayıda çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı. Patlamayı duyanların ihbarıyla adrese sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın büyümeden söndürülürken, yaralanan Ramazan Kazak, ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Ramazan Kazak'ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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