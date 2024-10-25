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        Kaybolduktan 19 saat sonra sağ bulunan babasına sarılıp ağladı

        ISPARTA'nın Keçiborlu ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra haber alınmayan Ahmet Kuman (71) yaklaşık 19 saat sonra dağda sağ bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 17:41 Güncelleme: 25.10.2024 - 17:45
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        Kaybolduktan 19 saat sonra sağ bulunan babasına sarılıp ağladı
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        ISPARTA'nın Keçiborlu ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra haber alınmayan Ahmet Kuman (71) yaklaşık 19 saat sonra dağda sağ bulundu. Kuman'a sarılan oğlu Halil Kuman, gözyaşlarına hakim olamadı.

        Kılıç köyünde eşiyle yaşayan Ahmet Kuman, dün saat 21.00 sıralarında evden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu Ahmet Kuman için jandarma, AFAD ve Isparta Belediyesi Arama Kurtarma (ISAK) ekipleri ile köylüler, arama çalışması başlattı. Ekipler bugün saat 16.00 sıralarında Ahmet Kuman’ı kaybolduğu noktaya yaklaşık 27 kilometre mesafede İlyas köyüne yakın dağda buldu. Ekiplerin yaptığı kontrolde Kuman’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

        Babasının bulunduğunu öğrenen Halil Kuman da bölgeye gitti. Halil Kuman babasına sarılıp uzun süre gözyaşı döktü. Tedbir amaçlı hastaneye götürülen Ahmet Kuman'ın herhangi bir rahatsızlığı bulunmadığı, yönünü kaybedip kaybolduğu öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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