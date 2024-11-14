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        60 bin derinin işlendiği OSB'de günlük 20 milyon lira gelir

        ISPARTA'daki Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) 37 firmada günlük yaklaşık 60 bin keçi ve koyun derisi işleniyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 10:27 Güncelleme: 14.11.2024 - 10:30
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        60 bin derinin işlendiği OSB'de günlük 20 milyon lira gelir
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        ISPARTA'daki Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) 37 firmada günlük yaklaşık 60 bin keçi ve koyun derisi işleniyor. Büyükşehirlere gönderilen derilerden günlük 20 milyon lira gelir sağlanıyor. OSB Başkanı Mustafa Marulcu, işlenen derileri genellikle ayakkabı üreten firmalara temin ettiklerini söyledi.

        Vatan Mahallesi'nde 280 bin metrekare alanda kurulan Deri İhtisas ve Karma OSB'de bulunan 37 deri işleme fabrikasında yaklaşık 1000 kişi istihdam ediliyor. Günde 60 bin keçi ve koyun derisi tesislerde işlendikten sonra başta büyükşehirler olmak üzere ayakkabı üretim fabrikalarına ara ürün olarak gönderiliyor. Isparta Deri İhtisas ve Karma OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Marulcu, üretilen derilerin başta İstanbul, İzmir, Adana, Hatay, Gaziantep ve Konya gibi Türkiye'nin çeşitli illerinde bulunan fabrikalara gönderildiğini söyledi. Toplamda 280 bin metrekarelik OSB'de keçi ve koyun derisi işlediklerini söyleyen Marulcu, "En kötü zamanlarda Isparta Deri ve Organize Sanayi Bölgemizde günlük 20 bin küçükbaş keçi ve koyun derisi işlenmektedir. Maksimumda bu kapasite günlük 60 bine kadar çıkmaktadır. Ürettiğimiz deriler ayakkabının iç astarıdır. Bizler ara ürün yapıyoruz. Ülkemizin ihracatına katkı sağlamak için ayakkabıcılara deri temin ediyoruz. Ayakkabıcılar da dünyanın 170 ülkesine ihracat yapmaktadır. Ülkemizin aşağı yukarı yıllık 5 milyar dolar civarı ihracat hacmi var. Biz de onlara alt-ara ürünleri temin ediyoruz. İşin yoğunluğuna göre sezonluk 500 ile 1000 kişi arasında istihdam sağlanmaktadır. Kış sezonu için farklı modellerle, yaz sezonu için de açık renkli ayakkabı ve terlik için ara ürün yapmaktayız. Organize Sanayi Bölgemizde günlük 15- 20 milyon liralık üretim yapılmaktadır" dedi.

        DERİNİN İŞLENME AŞAMASINI ANLATTI

        Fabrikada ham derinin işlenirken hangi aşamalardan geçtiğini Demirören Haber Ajansı

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