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        Anaokulunda 3 ikizin 'Başarı Belgesi' heyecanı

        ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde, anaokulunda aynı sınıftaki ikizler Aselsu ve Ahsen Çınar, Kamil Kayra ve Mesut Talha Taner ile Şakir ve Çınar Öz kardeşler, 'Okul Öncesi Eğitimi Başarı Belgesi' heyecanı yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 17:06 Güncelleme: 17.01.2025 - 17:10
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        Anaokulunda 3 ikizin 'Başarı Belgesi' heyecanı
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        ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde, anaokulunda aynı sınıftaki ikizler Aselsu ve Ahsen Çınar, Kamil Kayra ve Mesut Talha Taner ile Şakir ve Çınar Öz kardeşler, 'Okul Öncesi Eğitimi Başarı Belgesi' heyecanı yaşadı.

        Eğirdir'de Dündarbey Anaokulu öğrencileri, Okul Öncesi Eğitimi Başarı belgelerini alıp yarıyıl tatiline girdi. Düzenlenen etkinlikte öğrencilere belgeleri verildi. Sınıftaki 3 ikiz de diğer öğrencilerle başarı belgesi almanın mutluluğunu yaşadı. Sınıf öğretmeni Adile Yılmaz; Aselsu ve Ahsen Çınar, Kamil Kayra ve Mesut Talha Taner ile Şakir ve Çınar Öz kardeşlere belgelerini verdi. Sınıf öğretmeni Adile Yılmaz, "Sınıfımdaki bütün öğrencilerimle çok güçlü bağım var, onlara anne gibi davranıyor, kendi çocuklarımdan ayırmıyorum. Sınıfımda 3 ikizimizin olması ayrıca mutluluk" diye konuştu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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