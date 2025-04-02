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        Husumetli komşuların kavgasında anne ile oğlu yaralandı

        ISPARTA'da Fahri Ersoy (67), aralarında husumet bulunan komşusu Göfer Eryılmaz (53) ile oğlu Ali Eryılmaz'ı (15) pompalı tüfekle yaraladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 18:30 Güncelleme: 02.04.2025 - 18:35
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        Husumetli komşuların kavgasında anne ile oğlu yaralandı
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        ISPARTA'da Fahri Ersoy (67), aralarında husumet bulunan komşusu Göfer Eryılmaz (53) ile oğlu Ali Eryılmaz’ı (15) pompalı tüfekle yaraladı.

        Olay saat 15.00 sıralarında Yayla Mahallesi 1605 sokakta bulunan 4 katlı binada meydana geldi. Aralarında husumet bulunan komşular Fahri Ersoy ile Göfer Eryılmaz arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ersoy, pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda Göfer Eryılmaz baş ve göğsünden, olay yerinde bulunan oğlu Ali Eryılmaz da sağ kolundan yaralandı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi ağır yaralı Göfer Eryılmaz'ı ilk müdahalenin ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Ali Eryılmaz ise Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Fahri Ersoy olay yerinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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