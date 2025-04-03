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        Anne ve oğlunu yaralayan komşu tutuklandı

        ISPARTA'da aralarında husumet olan komşusu Göfer Eryılmaz (53) ile oğlu Ali Eryılmaz'ı (15) pompalı tüfekle yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Fahri Ersoy (67) tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 15:56 Güncelleme: 03.04.2025 - 16:00
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        Anne ve oğlunu yaralayan komşu tutuklandı
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        ISPARTA'da aralarında husumet olan komşusu Göfer Eryılmaz (53) ile oğlu Ali Eryılmaz'ı (15) pompalı tüfekle yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Fahri Ersoy (67) tutuklandı.

        Olay, dün saat 15.00 sıralarında Yayla Mahallesi 1605 Sokak’taki 4 katlı binada meydana geldi. Aralarında husumet olan komşular Fahri Ersoy ile Göfer Eryılmaz arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ersoy, pompalı tüfekle ateş açtı. Göfer Eryılmaz baş ve göğsünden, olay yerinde bulunan oğlu Ali Eryılmaz da sağ kolundan yaralandı.

        Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Göfer Eryılmaz, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne, Ali Eryılmaz ise Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Gözaltına alınan Fahri Ersoy ise polis merkezinde ifadesinin alınmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Ersoy, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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