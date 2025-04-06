Kaza sonrası yaralı halde çevreye dağılan eşyalarını toplamaya çalıştı

ISPARTA’nın Eğirdir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 3'ü ağır, 8 kişi yaralandı. Hafif yaralı sürücü İsmet Atalay, ambulansa binmeden önce etrafa saçılan eşyalarını toplamaya çalıştı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Eğirdir ilçesi Konya Yolu Konyabucağı Mezarlığı önünde meydana geldi. Konya'dan Eğirdir yönüne giden İsmet Atalay idaresindeki 32 ACG 204 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek Ercan Karakaya yönetimindeki 32 FZ 231 plakalı otomobille kafa kafaya çarptı. Kazada İsmet Atalay ile yanındaki Zeynep, Ali Hakan, İhsan ve Selda Atalay ve Ayşe Yılmaz ile diğer aracın sürücüsü Ercan Karakaya ve beraberindeki Faden Karakaya yaralandı.

SÜRÜCÜ AMBULANSA BİNMEK İSTEMEDİ

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Hafif yaralı İsmet Atalay, polis ve sağlık görevlilerinin ambulansa binmesi uyarılarına aldırış etmeden etrafa saçılan eşyalarını toplamaya çalıştı. Bir kısım eşyayı yanına alan sürücü, daha sonra diğer yaralılarla birlikte Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu kaydedildi.