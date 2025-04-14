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        Kazada hayatını kaybeden doçent toprağa verildi

        ISPARTA'da otomobilin ağaca çarptığı kazada hayatını kaybeden Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Öğretim Üyesi Doç.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 14:36 Güncelleme: 14.04.2025 - 14:36
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        Kazada hayatını kaybeden doçent toprağa verildi
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        ISPARTA'da otomobilin ağaca çarptığı kazada hayatını kaybeden Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Kaya (37), gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaza, dün saat 04.00 sıralarında Gönen ilçe girişinde meydana geldi. Ramazan Kaya'nın (39) kontrolünü yitirdiği 32 HB 088 plakalı otomobil, yoldan çıkarak ağaca çarptı. Kazada Kaya ile yanındaki eşi SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Kaya ve çocukları Selim Ege Kaya (5) yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Yaralılardan Elif Kaya, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne, eşi ve oğlu ise Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Elif Kaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Elif Kaya'nın cenazesi, yapılan otopsinin ardından bugün yakınlarına teslim edildi. Kaya'nın cenazesi, SDÜ Doğu Yerleşkesi'nde bulunan Kılıçarslan Camii'ne getirildi. Burada öğle vakti tören düzenlendi. Törene SDÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan, Elif Kaya'nın hastaneden taburcu edilen eşi Ramazan Kaya, üniversite öğretim üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda seveni katıldı. Kılınan namazın ardından Kaya'nın cenazesi, Çünür Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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