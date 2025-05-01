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        Öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı, o anlar kamerada

        ISPARTA'da, ilkokulda nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenciyi öğretmeni Gözde Batmaz Akın Heimlich manevrasıyla kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 12:02 Güncelleme: 01.05.2025 - 12:05
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        Öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı, o anlar kamerada
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        ISPARTA'da, ilkokulda nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenciyi öğretmeni Gözde Batmaz Akın Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Selahattin Seçkin İlkokulu öğrencisi Eylül Yavuz, nefes borusuna yiyecek kaçması nedeniyle nefes almakta zorlanmaya başladı. Durumu fark eden öğretmen Gözde Batmaz Akın, öğrenciye Heimlich manevrasıyla müdahale ederek yiyeceği çıkardı. Olayın ardından hem müdahaleyi yapan öğretmen hem de öğrenci rahat nefes aldı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından dün akşam olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü paylaşıldı. 'Bir An, Bir Hayat: Heimlich Manevrası Hayat Kurtardı' başlığıyla paylaşılan görüntüyle ilgili, "Öğrencimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; soğukkanlı ve bilinçli müdahalesiyle olası bir tehlikenin önüne geçen öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz" denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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