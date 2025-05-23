Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        9 yıl önce ölen Arda'nın üvey babası ile öz annesi cinayetten tutuklandı; itiraf ettiler

        İSTANBUL'da 2016 yılında hayatını kaybeden ve ölümü kayıtlara normal olarak geçen 9 yaşındaki Arda Karaman'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 21:17 Güncelleme: 23.05.2025 - 21:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        9 yıl önce ölen Arda'nın üvey babası ile öz annesi cinayetten tutuklandı; itiraf ettiler
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İSTANBUL'da 2016 yılında hayatını kaybeden ve ölümü kayıtlara normal olarak geçen 9 yaşındaki Arda Karaman'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Cinayetle ilgili gözaltına alınan üvey baba Hüseyin Çavdar ile öz anne Fatma Çavdar tutuklandı. Hüseyin Çavdar, Arda Karaman'ı öldürdüğünü itiraf etti.

        Ispartalı Fatma Çavdar'ın önceki eşinden olan epilepsi hastası oğlu Arda Karaman, İstanbul'da yaşadıkları dönemde, 2016 yılında hayatını kaybetti. O dönem Hüseyin Çavdar ile evli olan Fatma Çavdar'ın oğlunun ölümü kayıtlara normal olarak geçti. Hüseyin ve Fatma Çavdar çifti bir süre sonra Isparta'ya dönerek burada yaşamaya başladı.

        Çavdar çifti bu yıl mayıs ayında, Isparta'dan kaybolan başka bir kişinin bulunması için televizyon programına katılmak üzere İstanbul'a gitti. Burada diğer kayıp vakası araştırılırken, programa katılan Arda Karaman'ın öz babaannesi, torununun öldürüldüğü iddiasını ortaya attı. Bunun üzerine Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda Çavdar çifti geçen 20 Mayıs'ta Isparta'da gözaltına alındı.

        Isparta Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Hüseyin Çavdar, bu sabah sevk edildiği mahkemece 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Hüseyin Çavdar'ın ilk ifadesinde Arda Karaman'ı öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Fatma Çavdar ise bugün öğleden sonra işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Fatma Çavdar da 'Suça yardım ve yataklıktan' çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe Beko finalde!
        Fenerbahçe Beko finalde!
        Federal yargıç Harvard kararını durdurdu
        Federal yargıç Harvard kararını durdurdu
        7 yıl sonra gelen final!
        7 yıl sonra gelen final!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya Başbakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya Başbakanı ile görüştü
        DEM Parti Salı günü MHP'yi ziyaret edecek
        DEM Parti Salı günü MHP'yi ziyaret edecek
        Lavrov Zelenskiy'nin meşruiyetini gündeme getirdi
        Lavrov Zelenskiy'nin meşruiyetini gündeme getirdi
        Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık sözleri hakkında açıklama
        Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık sözleri hakkında açıklama
        Beşiktaş'tan korsana büyük savaş!
        Beşiktaş'tan korsana büyük savaş!
        23 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        23 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Kurban Bayramı tatili uzatılmadı
        Elektronik kelepçeli katilin DNA talebi reddedildi!
        Elektronik kelepçeli katilin DNA talebi reddedildi!
        Karayolları Trafik Kanunu Meclis'te
        Karayolları Trafik Kanunu Meclis'te
        Karar çıktı
        Karar çıktı
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        Trump'tan AB'ye yüzde 50 tarife mesajı
        Trump'tan AB'ye yüzde 50 tarife mesajı
        "Yağmur suyu birikintileri sivrisinekler için adeta beş yıldızlı otel"
        "Yağmur suyu birikintileri sivrisinekler için adeta beş yıldızlı otel"
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!

        Benzer Haberler

        Isparta'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Isparta'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Isparta'da motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Isparta'da motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Isparta'da üniversite öğrencilerinden "Ustalara Saygı Programı - Aşk Şiirle...
        Isparta'da üniversite öğrencilerinden "Ustalara Saygı Programı - Aşk Şiirle...
        Isparta'da gül hasadına başlandı
        Isparta'da gül hasadına başlandı
        Mehmet Çetin'in kaybolmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan çift Isp...
        Mehmet Çetin'in kaybolmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan çift Isp...
        Isparta'da bir oyuncak deposu çıkan yangında hasar gördü
        Isparta'da bir oyuncak deposu çıkan yangında hasar gördü