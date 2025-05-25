Yolcu otobüsü ile tur midibüsü çarpıştı: 28 yaralı (2)

Isparta'da yolcu otobüsü ile tur midibüsünün çarpıştığı kaza, midibüsün araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, midibüs şoförü ile yolcuların aracın içinde savruldukları görüldü. Yine tur midibüsünün dış kamerasında ise midibüsün kendi etrafında dönerek, şarampole düşmesi yer alıyor.

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